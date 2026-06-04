Britanija želi ubrzano da se pripremi za mogući veliki sukob sa Rusijom, ali se suočila sa ozbiljnim problemom – država i dalje nema konačan plan kako da sprovede ogromno vojno jačanje koje je najavljivano još prošle godine.

Na to upozoravaju vojni stručnjaci, predstavnici odbrambene industrije i investitori koji tvrde da se dragoceno vreme gubi dok vlast raspravlja o prioritetima, budžetima i raspodeli milijardi namenjenih vojsci.

Kako prenosi Džejn Merik za “The i Paper”, još pre godinu dana u Londonu je pokrenuta ideja o velikom povećanju britanskih odbrambenih kapaciteta, ali do danas nije postignut dogovor kako će tačno izgledati realizacija plana.

U centru cele priče nalazi se Plan odbrambenih investicija, ključni dokument koji bi trebalo da definiše kako će Britanija ulagati novac u novu vojnu tehniku, naoružanje, logistiku i modernizaciju vojske. Međutim, taj plan još nije objavljen.

Vojni izvori upozoravaju da bez jasne strategije Britanija ulazi u period ozbiljne neizvesnosti i da pripreme za potencijalni veliki sukob teku sporije nego što bi trebalo.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je prošla godina dana od objavljivanja Strateškog pregleda odbrane, dokumenta koji je detaljno opisao kako bi zemlja trebalo da odgovori na nove bezbednosne izazove.

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da će Plan odbrambenih investicija biti predstavljen pre NATO samita zakazanog za 7. jul u Ankari. Prema očekivanjima, dokument bi trebalo da pokaže kako će biti raspoređeno čak 18 milijardi funti namenjenih vojnoj tehnici i opremi. Ipak, pojavile su se informacije da između Ministarstva odbrane i Ministarstva finansija i dalje postoje ozbiljne nesuglasice oko konačnog iznosa ulaganja.

Predstavnici britanske vojne industrije upozoravaju da bez preciznog plana proizvođači ostaju u potpunoj neizvesnosti. To otežava nova ulaganja, zapošljavanje radnika i širenje proizvodnih kapaciteta, pa se razvoj vojne opreme odvija bez dugoročne strategije.

Posebnu pažnju izazvale su NATO vežbe “Hedgehog 2025” održane u Estoniji, tokom kojih britanske snage, prema tvrdnjama stručnjaka, nisu pokazale očekivani nivo spremnosti za moderno ratovanje u kojem ključnu ulogu imaju dronovi i bespilotni sistemi.

Bivši britanski ministar odbrane Tobijas Elvud ocenio je da se Evropa nalazi na pragu velikog sukoba i da NATO saveznici kasne sa prilagođavanjem novim bezbednosnim okolnostima.

– Saveznici pričaju o pripremama, ali iza toga često ne stoje konkretni budžeti, ugovori i proizvodni planovi – upozorio je Elvud.

On smatra da su tradicionalni vojni odgovori prespori za savremene sukobe koji se danas vode brzinom tehnologije, posebno nakon iskustava iz rata u Ukrajini.

Slična upozorenja dolaze i iz sektora investitora u odbrambenu industriju, gde tvrde da Britanija još nije dovoljno prilagodila svoje vojne planove iskustvima sa ukrajinskog ratišta, naročito kada je reč o dronovima, brzini nabavki i obuci vojnika.

Jedan od izvora iz britanske vojne industrije ocenio je da zemlji nedostaje politička odlučnost i da bi čak i uz ubrzane pripreme Britanija teško mogla brzo da dostigne potreban nivo spremnosti.

Premijer Kir Starmer izjavio je da vlada privodi kraju izradu plana i upozorio da se bezbednosni izazovi menjaju brže nego ikada ranije. On je istakao da se Britanija suočava sa sve ozbiljnijim hibridnim pretnjama, uključujući sajber napade, incidente sa podvodnim kablovima i razvoj raketnih sistema velikog dometa.

Ipak, uprkos najavama i velikim obećanjima, poruka koja dolazi iz vojnih i industrijskih krugova ostaje ista – Britanija govori o velikom sukobu i pripremama za budućnost, ali ključni plan koji treba da usmeri milijarde funti ulaganja još nije gotov, dok vreme za donošenje odluka ubrzano ističe.