Ovo je prvi put da je Zelenski javno potvrdio Abramovičevu ulogu u takvim kontaktima.

Govoreći za Sky News tokom posete Londonu, Zelenski je rekao da je Abramovič ponudio da prenese njegovu poruku ruskom predsedniku Vladimir Putinu. Ipak, ukrajinski lider je naglasio da Kijev neće pristati na teritorijalne ustupke, posebno kada je reč o regionu Donbasa, koji obuhvata oblasti Donjeck i Lugansk.

Prema navodima više izvora, Zelenski je preko Abramoviča pokušao da pošalje signal da je spreman za direktan susret sa Putinom i razgovore o prekidu vatre. Međutim, iz Moskve nije stigao pozitivan odgovor, a Putin je prethodnih dana poručio da ne vidi smisao pregovora pod trenutnim okolnostima.

Abramovič je još od početka rata povremeno učestvovao u neformalnim diplomatskim naporima i posredovanju između dve strane, uključujući rane pregovore 2022. godine i inicijative vezane za izvoz žita preko Crnog mora.

Zelenski je ponovio da Ukrajina želi mir, ali ne po cenu odricanja od svoje teritorije ili stanovništva. Kako je istakao, svaki budući dogovor mora da obezbedi trajan prekid sukoba, a ne privremeno zamrzavanje rata.

Abramovič je poslužio kao neformalni kanal komunikacije između Kijeva i Kremlja, ali Zelenski ostaje pri stavu da Ukrajina neće predati Donbas niti prihvatiti sporazum koji bi predstavljao rusku pobedu.