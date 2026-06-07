Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poslao poruku sa predlogom sastanka ruskom kolegi Vladimiru Putinu preko ruskog biznismena Romana Abramoviča, izveštava Fajnenšel tajms, pozivajući se na četiri izvora.

Prošlog meseca, Zelenski je pozvao sankcionisanog ruskog milijardera i bivšeg vlasnika fudbalskog kluba Čelsi Romana Abramoviča u Kijev u pokušaju da ubedi Putina da održi direktne mirovne pregovore.

Prema izvorima, Zelenski je zamolio Abramoviča da prenese poruku ruskom lideru u kojoj navodi svoju spremnost da održi bilateralni sastanak sa njim.

Ukrajina je želela da pokaže svoju ozbiljnost u vezi sa direktnim mirovnim pregovorima sa Rusijom, čak i dok su SAD – koje pokušavaju da posreduju u prekidu vatre – ometene ratom na Bliskom istoku, dodali su izvori.

Dva visoka ukrajinska zvaničnika opisala su poruku koju je Zelenski poslao preko Abramoviča kao sličnu otvorenom pismu Putinu objavljenom 4. juna na veb stranici ukrajinskog predsednika. Jedan zvaničnik je primetio da je ton poruke bio manje konfrontacioni nego javno pismo.

Putin je 5. juna izjavio da se 21. maja sastao sa "jednim od predstavnika naših poslovnih krugova" i "ovim, recimo, kolegom", rekavši mu da ne vidi svrhu u sastanku sa Zelenskim.

"Jedini smisao u tome je da Ukrajinci zaustave napredovanje naših oružanih snaga", rekao je Putin na ekonomskoj konferenciji u Sankt Peterburgu. Ruski lider je dodao da biznismen nije delovao u zvaničnom svojstvu. Ni Ukrajina ni Rusija nisu imenovale biznismena.

Abramovič uključen od početka

FT napominje da je Abramovič bio uključen u posredovanje u pregovorima između Rusije i Ukrajine od prvih nedelja rata 2022. godine, a takođe je pomogao u posredovanju u sporazumu kojim se obezbeđuje izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora kasnije te godine.

Iako je Abramovičeva uloga postala manje istaknuta nakon što je Rusija prošle godine počela direktne razgovore sa SAD, on je i dalje uključen u razmenu zarobljenika i druge bilateralne pregovore sa Ukrajinom, uključujući aspekte "mirovnog plana" koji predvode SAD, prema rečima onih bliskih njemu.

"Potreban je jer je jedini Rus koga će tolerisati. Slaže se sa svima", rekao je jedan izvor.

"Zelenski misli..."

Još jedan izvor blizak Abramoviču je primetio da, prema rečima ruskog oligarha, Zelenski "misli da može sve da reši magijom svoje lične harizme na sastanku rukovodstva". Abramovič navodno opisuje inicijativu Zelenskog kao "takmičenje kapetana".

"Ovo nije nešto čemu Putin uopšte teži. I to zapravo ne funkcioniše ni kod Trampa. Ali Zelenski je potpuno fiksiran na to."

Jedan izvor blizak Zelenskom izrazio je sumnju da će se "bilo šta značajno dogoditi pre kraja leta" u vezi sa pregovorima sa Rusijom, napominjući da je Vašington fokusiran na Iran i da Moskva još nije prihvatila da neće moći da zauzme ostatak Donbasa ovog leta.