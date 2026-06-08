Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje zbog veoma visokog UV zračenja koje će narednih dana zahvatiti veliki deo zemlje. Na snazi je crveni meteoalarm, a vrednosti UV indeksa kretaće se između 8 i 10, što se smatra veoma visokim nivoom zračenja.

Prema podacima RHMZ-a, najviše vrednosti danas se očekuju u Loznici, na Crnom Vrhu, u Ćupriji, Leskovcu, Smederevskoj Palanci, Vranju i Prištini.

Situacija će biti još izraženija u utorak, 9. juna, kada će se broj mesta pod crvenim upozorenjem dodatno povećati. Veoma visok UV indeks prognozira se za Valjevo, Smederevsku Palanku, Veliko Gradište, Crni Vrh, Negotin, Zlatibor, Sjenicu, Požegu, Kraljevo, Kopaonik, Kruševac, Ćupriju, Niš, Leskovac, Dimitrovgrad, Peć, Prištinu i Vranje.

U sredu, 10. juna, crveni meteoalarm biće na snazi u većem delu Srbije. Među gradovima i područjima za koje se prognozira veoma visok UV indeks nalaze se Sombor, Zrenjanin, Vršac, Loznica, Sremska Mitrovica, Valjevo, Beograd, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, Crni Vrh, Negotin, Sjenica, Kraljevo, Ćuprija, Niš, Leskovac, Dimitrovgrad, Priština i Vranje.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi uslovi mogu predstavljati rizik po zdravlje, posebno za decu, starije osobe i hronične bolesnike. Zbog toga se preporučuje izbegavanje direktnog izlaganja suncu u periodu od 10 do 16 časova, kada je UV zračenje najjače.

Ukoliko boravak na otvorenom nije moguće izbeći, savetuje se korišćenje krema sa zaštitnim faktorom, nošenje šešira ili kačketa, kao i zaštita očiju sunčanim naočarima sa UV filterom. Takođe, preporučuje se unos dovoljno tečnosti i boravak u hladu kada god je to moguće.