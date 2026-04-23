Demokratski članovi Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma zatražili su od direktora FBI Kaša Patela da popuni standardizovani test za procenu rizičnih obrazaca konzumiranja alkohola, nakon navoda o njegovom ponašanju objavljenih u časopisu "Atlantik".

Demokrate su se pozvale na izveštaj lista "Atlantik" o Patelovoj navodnoj prekomernoj konzumaciji alkohola i odsustvima sa posla, uz ocenu da bi takvo ponašanje moglo negativno da utiče na obavljanje dužnosti i vođenje osetljivih istraga.

U pismu upućenom Patelu, vodeći demokrata u Odboru Džejmi Raskin i više od 10 drugih poslanika navode da bi njegovo navodno ponašanje moglo da ima posledice po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, prenosi NBC njuz.

Od direktora FBI-ja traži se i da pod zakletvom potvrdi tačnost svojih odgovora.

Republikanci, koji imaju većinu, verovatno neće podržati dalje korake ukoliko Patel odbije zahtev.

Kaš Patel je ove nedelje tužio časopis "Atlantik", ocenivši tekst "zlonamernim i klevetničkim", i zatražio odštetu od 250 miliona dolara.

Njegov portparol je odbacio inicijativu demokrata kao neosnovanu.

Bela kuća je saopštila da Patel ostaje važan član administracije, dok je on negirao sve optužbe i poručio da će ostati na funkciji dok ima podršku predsednika SAD Donalda Trampa.