Ovo je treći put da se vežba održava, a učestvuju predstavnici iz 19 zemalja. Glavne faze vežbe održaće se u Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj i Španiji.

Prema podacima Združene vazduhoplovne komande NATO-a, očekuje se da će više od 150 aviona, uključujući i Boing E-3A Sentri, obavljati oko 150 letova dnevno, prenosi Sputnjik.

Pored toga, planirane su vežbe protivvazdušne odbrane.

Poslednjih godina, Rusija je primetila neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i to naziva obuzdavanjem.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga bloka u Evropi.

Ministarstvo spoljnih poslova je izvestilo o svojoj otvorenosti za ravnopravni dijalog sa NATO-om i pozvalo Zapad da odustane od svoje politike militarizacije kontinenta.