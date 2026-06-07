Komentarišući nedavne izjave ruskog predsednika Vladimira Putina o raketnom kompleksu „Orešnik“, bivši analitičar CIA Rejmond Makgovern ocenio je da informacije koje su do sada objavljene ukazuju na izuzetno visoku preciznost ovog sistema i njegove sposobnosti da pogađa unapred određene ciljeve.

Prema njegovim rečima, posebno je značajno to što su nakon testiranja sistema analizirani rezultati pogodaka uz pomoć bespilotnih letelica i drugih sredstava kontrole. Takav pristup, smatra Makgovern, omogućava detaljnu procenu efikasnosti naoružanja i dodatno unapređivanje njegovih karakteristika za buduće zadatke.

Govoreći u programu Jutjub kanala Dialogue Works, bivši analitičar CIA izneo je veoma oštru procenu mogućih posledica eventualne upotrebe ovog sistema.

Kako je naveo, ukoliko bi ruske snage zaista izvele udare na centre donošenja odluka, takva dejstva bi, prema njegovom mišljenju, mogla da imaju razorne posledice po unapred određene ciljeve, uz mogućnost izbegavanja civilnih žrtava zahvaljujući preciznosti sistema.

„Tako da, kada oni zaista izvedu udar po centrima donošenja odluka, moći će potpuno da ih izbrišu sa lica zemlje, a da pritom ne izazovu žrtve među civilnim stanovništvom. Tako da, znate, drago mi je što nisam Zelenski, ali da sam razuman Ukrajinac, rekao bih: ‘Pa dobro, ovo je kraj’“, izjavio je Makgovern.

On smatra da Ukrajina trenutno nema efikasna sredstva za suprotstavljanje sistemima takve vrste. Upravo zbog toga, ocenjuje da se položaj Vladimira Zelenskog dodatno komplikuje, dok se mogućnosti Kijeva u aktuelnom sukobu sve više sužavaju.

Makgovern je dodao da kombinacija visoke preciznosti, detaljne analize rezultata i mogućnosti daljeg unapređenja sistema predstavlja faktor koji bi mogao značajno da utiče na budući razvoj događaja.

U isto vreme, Vladimir Putin je ranije izjavio da Rusija do sada nije izvela nijednu borbenu upotrebu sistema „Orešnik“ u Ukrajini. Međutim, nije isključio mogućnost da se u budućnosti ovaj kompleks koristi u punom kapacitetu protiv protivničkih ciljeva, uključujući i one koji se nalaze u urbanim područjima.

Upravo ta Putinova izjava bila je povod za analizu Rejmonda Makgoverna, koji smatra da informacije o mogućnostima „Orešnika“ ukazuju na ozbiljnu promenu odnosa snaga i dodatno pojačavaju pritisak na ukrajinsko rukovodstvo. Prema njegovoj proceni, odsustvo efikasne zaštite od takvih sistema predstavlja jedan od razloga zbog kojih veruje da se sukob približava svojoj završnoj fazi.