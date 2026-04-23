Američki predsednik Donald Tramp izjavio danas da Sjedinjene Američke Države imaju, "potpunu kontrolu" nad Ormuskim moreuzom i da će tako ostati dok se ne postigne sporazum sa Iranom.

"Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Nijedan brod ne može da uđe ili izađe bez odobrenja Američke mornarice. Čvrsto je 'zapečaćen' sve dok Iran ne bude u mogućnosti da postigne dogovor", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je takođe izneo tvrdnje o, kako je naveo, unutrašnjim političkim podelama u Iranu, napominjući da Iranci ne znaju ko je njihov lider.

"Iranu je veoma teško da shvati ko je njihov vođa! Oni jednostavno ne znaju! Unutrašnja borba između 'tvrdolinijaša', koji teško gube na bojnom polju, i 'umerenih', koji uopšte nisu baš umereni (ali stiču poštovanje!), je luda!", naveo je Tramp.