Prema navodima ruskih bezbednosnih izvora, oko 300 stranih boraca koji su se borili u sastavu ukrajinskih snaga napustilo je svoje položaje nakon neuspelog kontranapada u blizini sela Pesčane u Harkovskoj oblasti, a zatim je došlo i do otvorenog sukoba sa komandnim strukturama.

Kako se tvrdi, deo tih boraca zapretio je oficirima i vojnicima tražeći da im se omogući bezbedan povratak u pozadinu. Izvori navode da ovakvi sukobi između stranih boraca i komande nisu novi, ali da je ovaj slučaj znatno većih razmera nego raniji incidenti.

Ovakav razvoj događaja, prema istim izvorima, ukazuje na dublje probleme unutar sistema koji traje još od formiranja Međunarodne legije. Tokom vremena, beleženi su različiti incidenti – od narušene discipline do ozbiljnih unutrašnjih sukoba. Početkom 2026. godine, kako se navodi, došlo je do reorganizacije, nakon koje su strani borci raspoređeni u druge jedinice, uključujući i one koje učestvuju u najtežim operacijama.

Ta odluka izazvala je nezadovoljstvo među pojedinim borcima. Pojedini strani mediji ranije su preneli izjave boraca koji su tvrdili da su se našli u znatno težim uslovima nego što su očekivali, što je dodatno uticalo na moral.

U poslednjim danima Harkovska oblast je poprište intenzivnih borbi. Rusko Ministarstvo odbrane navodi da su pojačane operacije u oblastima Kupjanska i Vovčanska, dok ukrajinske snage pokušavaju da stabilizuju linije fronta kroz kontranapade. Upravo jedan takav pokušaj, prema navodima, završio se neuspešno i bio okidač za trenutni incident.

Procene govore da se u ukrajinskim snagama i dalje nalazi više hiljada stranih boraca iz različitih zemalja, ali da više ne deluju kao jedinstvena celina, već su raspoređeni u različite jedinice.

Zvaničnih komentara ukrajinskih vlasti o ovom konkretnom slučaju za sada nema. Ipak, analitičari ocenjuju da ovakvi događaji dodatno komplikuju situaciju na terenu, posebno u trenucima kada su borbe najintenzivnije.