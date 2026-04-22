Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se povodom navoda da je tokom mirovnih pregovora razmatrana ideja da se deo Donbasa preimenuje u „Donilend“, po američkom predsedniku Donaldu Trampu. Njegov odgovor bio je jasan – za njega postoji samo jedno ključno pitanje: da Donjecka i Luganska oblast ostanu deo Ukrajine.

Reakcija Zelenskog usledila je nakon izveštaja Njujork tajmsa, u kojem se navodi da su pojedini ukrajinski zvaničnici tokom pregovora izneli neobičan predlog o promeni imena dela teritorije, navodno kako bi pridobili Trampovu naklonost i učvrstili podršku Vašingtona u odnosu na teritorijalne zahteve Rusije.

– Najvažnije je da Donjecka oblast i Luganska oblast ostanu Ukrajina – sve dok to nije Putinova zemlja. To je suština – poručio je Zelenski novinarima 22. aprila, jasno aludirajući na ruskog predsednika Vladimira Putina.

Ideja između šale i diplomatije

Prema pisanju američkog lista, ideja o nazivu „Donilend“ nije bila potpuno ozbiljna, već je delom izneta u šaljivom tonu, ali i kao potencijalni diplomatski potez. Sam naziv predstavlja kombinaciju reči Donjeck, Donald i Diznilend, a odnosio bi se na područje od oko 2.000 kvadratnih milja na severozapadu Donjecke oblasti.

Ipak, Zelenski je jasno stavio do znanja da takve konstrukcije za njega ne postoje.

– U pregovorima koristim samo nazive Donjecka oblast, Luganska oblast, naš Donbas i teritorija Ukrajine. Drugih naziva nema – naglasio je on.

Trampov faktor u pregovorima

Iako nema mnogo konkretnih detalja o ovom predlogu, navodi se da su pojedini pregovarači razmatrali i mogućnost da Trampov Odbor za mir, koji ne uključuje direktno ni Ukrajinu ni Rusiju, ima određenu ulogu u upravljanju tim područjem.

Cela ideja, kako tvrde izvori, delimično je bila pokušaj da se apeluje na Trampovu ličnost i politički stil, ali nije ušla u zvanične dokumente niti je donela vidljive rezultate za Kijev.

Donbas ostaje ključ

Pregovori koje su poslednjih meseci posredovale Sjedinjene Američke Države i dalje su fokusirani na sudbinu Donbasa – regiona na istoku Ukrajine koji obuhvata delimično okupirane teritorije Donjecke i Luganske oblasti.

Upravo zbog toga, svaka ideja o promeni imena ili statusa tog područja izaziva veliku pažnju i političke reakcije, kako u Kijevu, tako i na međunarodnoj sceni.