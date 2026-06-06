Ruski milijarder Roman Abramovič sastao se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, tvrdi poslanik ukrajinske Vrhovne rade Oleksij Gončarenko, koji je o tome govorio na svom Telegram kanalu.

Prema njegovim navodima, Abramovič je doputovao u ukrajinsku prestonicu kako bi razgovarao sa Zelenskim, a zatim informacije preneo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Prema mojim informacijama, takav sastanak se zaista održao. Abramovič je došao u Kijev da se sastane sa predsednikom i potom prenese informacije od njega Putinu - napisao je Gončarenko.

Zanimljivo je da je i sam ruski predsednik ranije govorio o susretu Zelenskog sa jednim ruskim biznismenom, navodeći da je upravo preko njega dobio zahtev ukrajinskog lidera za lični sastanak.

Govoreći na plenarnoj sednici Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, Putin je otkrio da mu je jedan ruski biznismen preneo poruku iz Kijeva.

- Biznismen se vratio iz Kijeva. Sastao sam se sa njim. Sve te gluposti po strani, najvažnije je da je gospodin Zelenski zatražio sastanak - rekao je Putin.

Roman Abramovič je i ranije imao ulogu posrednika između Moskve i Kijeva. Na samom početku sukoba sastao se sa Putinom i preneo mu rukom pisanu poruku Volodimira Zelenskog u kojoj su bili navedeni ukrajinski uslovi za okončanje rata.

Novi navodi o njegovom odlasku u Kijev ponovo su pokrenuli spekulacije o postojanju neformalnih kanala komunikacije između dve strane u trenutku kada se sve češće govori o mogućim pregovorima i ličnom susretu dvojice lidera.