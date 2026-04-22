Ponašanje poslanika Miloša Parandilovića sve više se komentariše u javnosti s obzirom na njegov način izlaganja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a sada se, sudeći po snimku može i zaključiti kako se Parandilović zaista ponaša u skupštinskoj sali.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov na društvenoj mreži X tvrdi da je opozicioni poslanik Miloš Parandilović navodno bio u alkoholisanom stanju, te da se, prema njegovim rečima, držao za vrata i jedva stajao.

Milenko: "Parandilović pijan ko čep, sunce ti! Lik se drži za vrata! Ne može da stoji" - napisao je Jovanov na pomenutoj mreži.