Odluka da se ruski BMPT „Terminator“ preimenuje u „Spiridon“, po hrišćanskom svecu, deo je šire inicijative da se zemlja udalji od zapadne kulture i naglasi svoje duhovne korene.

„Terminator“ je eliminisan, ili barem njegov naziv za rusko borbeno vozilo za podršku tenkovima (BMPT). Grupa „Uralvagonzavod“ (UVZ), proizvođač ovog oklopnog borbenog vozila, saopštila je ove nedelje da vozilo preimenuje u „BMPT Spiridon“, verovatno u pokušaju da mu dodeli ime sa manje zapadnih asocijacija.

– Na zahtev radnika fabrike i posada borbenih vozila sa fronta, Grupa „Uralvagonzavod“ donela je odluku da u godini 90. godišnjice fabrike u Nižnjem Tagilu preimenuje borbeno vozilo za podršku tenkovima poznato kao „Terminator“. Novo ime je „Spiridon“, naziv koji objedinjuje herojsko i duhovno značenje – saopštio je UVZ, podružnica državnog vojno-industrijskog konglomerata „Rosteh“, u izjavi za rusku novinsku agenciju TASS u utorak.

UVZ je priznao da je prethodni naziv BMPT-a bio „povezan sa robotom ubicom iz američkog filma“, odnosno sa klasikom Džejmsa Kamerona iz 1984. godine „Terminator“.

– Novo ime vraća našu vojnu tehniku ruskim duhovnim vrednostima i istorijskoj istini, imenima branilaca naše otadžbine i naših vrednosti.

Prema pisanju TASS-a, Spiridon je ime koje su nosile mnoge ugledne ličnosti, uključujući i svetog Spiridona Trimifuntskog, poznatog po svojim čudima i nepokolebljivoj odbrani vere.

Proizvođač naoružanja dodatno je naveo da ime može da znači „snažan“, „čvrst“ i „pouzdan“, što su osobine koje bolje opisuju vozilo.

– Preimenovanje je sprovedeno, između ostalog, u skladu sa usvojenim izmenama više ruskih zakonskih akata o zaštiti ruskog jezika od prekomerne upotrebe stranih pozajmljenica – naveo je TASS.

Poziv za predloge novog naziva koji bi zamenio ime „Terminator“ pokrenut je prošle godine. Među predlozima koji su se izdvojili bili su nazivi ruskih vojskovođa i svetitelja zaštitnika, poput kneza Aleksandra Nevskog.

– Na kraju je doneta odluka u korist naziva koji objedinjuje ruske duhovne vrednosti, junaštvo ruskog naroda i istorijsku istinu. Odgovarajuća prijava podneta je Federalnoj službi za intelektualnu svojinu – dodao je TASS.

Ko je bio Sveti Spiridon Trimifuntski?

Izbor ovog imena može delovati neobično jer Sveti Spiridon Trimifuntski nije bio Rus ali je jedan od najvećih hrišćanskih svetitelja. Rođen je na Kipru u 4. veku i danas je najpoznatiji po odbrani dogme o Svetoj Trojici protiv arijanstva na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji. Izuzetno je poštovan u Pravoslavnoj crkvi koja ga proslavlja 12. decembra po julijanskom (crkvenom) kalendaru tj. 25. decembra po gregorijanskom (građanskom) kalendaru. Rimokatolička crkva ga proslavlja 14. decembra.

O BMPT Spiridonu (nekadašnjem BMPT Terminatoru)

Godina uvođenja u službu: 2011.

Broj proizvedenih vozila: 33; oko 30 aktivnih od 2023. godine

Dužina: 7,2 metra

Širina: 3,37 metara

Masa: 48 tona

Motor: dizel motor V-92S2, snage 1.000 KS

Maksimalna brzina: oko 60 km/h na putu

Domet: oko 550 kilometara

Naoružanje: dva automatska topa 2A42 kalibra 30 mm u kupoli lanseri raketa 9M120 Ataka-T kalibra 130 mm dva automatska bacača granata kalibra 30 mm jedan mitraljez PKTM kalibra 7,62 mm

Posada: 5 članova

BMPT, odnosno borbeno vozilo za podršku tenkovima, nije autonomno vozilo, pa je naziv „Terminator“ oduvek bio pomalo neobičan izbor, imajući u vidu robotski lik kojeg je u filmu tumačio Arnold Švarceneger.

Platforma BMPT razvijena je na osnovi glavnog borbenog tenka T-72 iz vremena Hladnog rata, a njeni koreni sežu do sovjetsko-avganistanskog rata. Namenjena je otklanjanju nedostataka postojećih borbenih vozila pešadije BMP-1 i BMP-2, naročito u urbanim uslovima.

Dugotrajni rat Rusije u Čečeniji, posebno borbe u i oko glavnog grada Groznog, pokazali su da su postojeća ruska oklopna vozila bila posebno ranjiva na dejstvo protivoklopnih raketnih bacača. I BMP-1 i BMP-2 skladištili su municiju unutar vozila, zajedno sa posadom. To je značilo da bi pogodak protivoklopnim oružjem gotovo sigurno doveo do detonacije municije i uništenja posade.

Tokom čečenskih ratova problem je bio toliko ozbiljan da su se posade često vozile na vrhu oklopa, čime je praktično poništena svrha oklopnog vozila.

„Terminator“ je rešio taj problem i značajno unapredio bezbednost posade. Iako je stigao prekasno da bi učestvovao u ratovima u Čečeniji, intenzivno se koristi u aktuelnom ratu Rusije u Ukrajini.

– Čak su i najsavremeniji ruski glavni borbeni tenkovi poput T-90M imali slabe rezultate u Ukrajini. Međutim, čini se da je „Terminator“ otporniji i sposobniji za preživljavanje od većine drugih vozila – napisala je Maja Karlin za časopis „Nešenal interest“.

Izveštava se da je 90. gardijska tenkovska divizija Centralnog vojnog okruga ruske vojske, stacionirana u Sverdlovskoj i Čeljabinskoj oblasti, bila među prvim jedinicama koje su koristile BMPT.