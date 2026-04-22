Viši sud u Beogradu odredio je danas do 30 dana pritvor Milošu J. (44) osumnjičenom za pucnjavu u kladionici 18. aprila na Zvezdari, kada su dve osobe ranjene.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić. Osumnjičeni se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage Milošu J. se na teret stavljaju krivična dela izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delima teška telesna povreda, laka telesna povreda i krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da se Miloš J. 18. aprila vratio u kladionicu u kojoj je bio ranije istog dana, noseći sa sobom vatreno oružje - pištolj i municiju, pa je iz neposredne blizine repetirao pištolj i ispalio dva projektila u pravcu radnika obezbeđenja kladionice oštećenog A. M. pogodivši ga u levu nadkolenicu, usled čega je oštećeni zadobio tešku telesnu povredu.

Nakon toga je drškom pištolja udario u predelu glave drugog radnika obezbeđenja oštećenog M. J. koji je zadobio laku telesnu povredu.

BONUS VIDEO