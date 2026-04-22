On je rekao sledeće:

"Vi ste sramota Srbije, vi ste zaustavili budućnost Srbije jer niste usaglasili spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije", izjavio je Borko Stefanović u Skupštini Srbije.

Pod "spoljnom politikom EU" Stefanović očigledno misli "sankcije Ruskoj Federaciji", što je licemerno - dve države koje jesu u EU protivile su se svakom paketu sankcija Rusiji, Slovačka i Mađarska.

Pored toga, Srbija ne vodi prorusku politiku - Srbija vodi srpsku politiku - građani Srbije se dominantno protive takvoj odluci. Njihov stav se ne menja uprkos eskalaciji na ratištu, ali ni uprkos ekonomskoj i energetskoj krizi koja se sve više produbljuje.

Istraživači kažu da bi prilično stabilan odnos prema tom pitanju mogao da postane klimav ukoliko bi građani osetili da bi Srbija morala da plati visoku cenu za takvu poziciju.

Najnovije istraživanje pokazuje da čak 64 odsto građana Srbije ne podržava uvođenje sankcija Rusiji, a tome bi trebalo dodati 20 odsto onih koji su odgovorili sa "ne znam". Svega 16 odsto ispitanika bi podržalo takvu odluku.

