Ruski PVO sistemi uništili 112 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti, dok Ukrajina poziva na nove sankcije protiv ruske nafte i traži obnovu isporuka nafte.

UŽIVO

RUSI SE SLOBODNO KREĆU PO MIRNOGRADU! Ukrajinci sve priznali i objavili snimak! (VIDEO)

Ruske snage su praktično preuzele kontrolu nad većim delom Mirnograda u Donjeckoj oblasti i u potpunosti su rasporedile artiljeriju i infrastrukturu za operatere dronova, iako ukrajinske trupe i dalje drže položaje na severnim obodima grada, piše Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore među vojnim osobljem na pokrovskom pravcu.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

U napadu ukrajinskog drona u Kurskoj oblasti jedna osoba poginula, tri povređene Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u napadu ukrajinskog drona na Kursku oblast, saopštio je regionalni guverner Aleksandar Hinštajn. "Ukrajinski dron je pogodio poljoprivredno preduzeće u Homutovskom okrugu. Prema preliminarnim informacijama, tri osobe su povređene. Još jedna je, nažalost, poginula", napisao je on na svom MAX kanalu. Prema njegovim rečima, žrtvama je pružena neophodna medicinska nega, a zatim su poslate u Kursku regionalnu bolnicu, prenosi Izvestija.

Guverner Kurske oblasti pozvao je stanovnike na izuzetnu opreznost i oprez. U proteklih 24 sata, ukrajinske oružane snage su izvele 48 artiljerijskih udara na naseljene pogranične oblasti Kurske oblasti, u kojima je oštećeno nekoliko kuća, a u nekim selima je nestalo struje. Takođe, naveo je Hinštajn, ruske snage PVO oborile su 54 ukrajinske bespilotne letelice.

Nemica planirala da izvrši eksploziju u Pjatigorsku, u Rusiji, po naređenju Kijeva Nemački državljanka osumnjičena je da je planirala da izvrši teroristički napad u Pjatigorsku po naređenju iz Kijeva, prensi ruska agencija RIA Novosti. Pripadnici FSB-a sprečili su teroristički napad na objekat bezbednosne agencije u Pjatigorsku u Rusiji, navodi ruska agencija. Ceo tekst možete pročitati OVDE. "Pogođeni ciljeve na Krimu" Generalna obaveštajna služba Ministarstva odbrane Ukrajine saopštila je da su u noći 19. aprila dronovi pogodili ruske vojne ciljeve na Krimu. Prema navodima, mete napada bili su dva velika desantna broda Crnomorske flote, "Jamal" i "Nikolaj Filčenkov", kao i radarska stanica "Podlet-K1" u Sevastopolju. Lukašenko upozorio zapadne susede i UKR da Belorusija ne želi rat, ali će se braniti Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko upozorio je danas zapadne susede i Ukrajinu da ne preduzimaju agresiju protiv njegove zemlje, izjavivši da Minsk ne želi rat, ali da će se braniti svim raspoloživim sredstvima. "Moj zadatak je da upozorim svoje susede: Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, možda u određenoj meri i Ukrajinu. Ne daj Bože da izvrše agresiju na Belorusiju. Mi ne želimo rat i ne nameravamo da ratujemo sa njima", rekao je Lukašenko u intervjuu za RT. On je naglasio da sa teritorije Belorusije nisu moguće bilo kakve vojne operacije protiv Poljske i Litvanije, ukoliko zemlja ne bude uvučena u sukob i primorana da odgovori. Istovremeno, beloruski predsednik istakao je da će država uzvratiti u slučaju napada. "To ne znači da ćemo odmah da upotrebimo nuklearno oružje ako dođe do sukoba. Imamo dovoljno drugih sredstava da se tome suprotstavimo", rekao je on. Lukašenko je dodao da bi, u slučaju pretnje opstanku države, u odbranu Belorusije stupila i Rusija, u skladu sa međudržavnim sporazumom. "Ako vidimo da je ugrožen opstanak Belorusije, ne samo mi, već i u skladu sa našim sporazumom sa Ruskom Federacijom... neće im biti nimalo lako. Upotrebićemo sve što imamo", poručio je Lukašenko. Govoreći o budućnosti NATO-a u kontekstu politike predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Lukašenko je ocenio da čak i ako bi Tramp odlučio da ukine Alijansu, ne bi imao dovoljno vremena da to sprovede. "Doći će drugi ljudi koji će spasavati NATO. I Tramp i njegovi saradnici razumeju da NATO nisu samo bojeve glave i novac Sjedinjenih Američkih Država, već ogroman geopolitički oslonac SAD zajedno sa saveznicima na evroazijskom kontinentu", zaključio je Lukašenko.

PLAN "A" OPŠTA MOBILIZACIJA, PLAN "B" NAPAD Moraće da reaguje NATO?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovio tvrdnju da Rusija ograničava pristup društvenim mrežama kako bi sprečila nemire u slučaju opšte mobilizacije za novu veliku ofanzivu na Ukrajinu ili napad na neku od baltičkih država.

Kako prenosi Ukrainska Pravda, u intervjuu emitovanom sinoć, Zelenski je objasnio svoje viđenje situacije.

"Ruska ograničenja na društvenim mrežama nisu tu kako bi se ograničila kritika šefa države. Po mom mišljenju, cilj je dublji - sprečiti pobune. Šta bi moglo da izazove pobune kod našeg severnog suseda? Niz stvari, niz scenarija", rekao je.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Guverner: Muškarac poginuo u ukrajinskom napadu dronom u Tuapseu

Jedan civil je poginuo, a drugi muškarac je ranjen u masovnom napadu ukrajinskih oružanih snaga u gradu Tuapseu, saopštio je guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev.

"Tuapse je sinoć bio izložen još jednom masovnom napadu dronom. Kao rezultat toga, prema nezvaničnim informacijama, jedan čovek je poginuo u morskoj luci. Drugi je povređen i prima svu neophodnu medicinsku negu", rekao je Kondratjev u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Tokom noći oboreno 112 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi su tokom noći uništili 112 ukrajinskih dronova iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su uništeni iznad Astrahanske, Brjanske, Voronješke, Kaluške i Kurske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima i iznad Azovskog i Crnog mora.

Orban: Kijev nagovestio otvaranje Družbe ako odblokiramo kredit, naš stav nepromenjen

Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je da je Budimpešta dobila naznake da je Ukrajina spremna da već u danas dozvoli isporuke ruske nafte Mađarskoj preko naftovoda "Družba" ako Mađarska ukine blokadu kredita Evropske unije Kijevu, ali je ponovio stav da Mađarska neće ukinuti blokadu pre nego dobije naftu preko tog naftovoda.

"Preko Brisela smo dobili naznaku iz Ukrajine da su spremni da obnove isporuke nafte putem naftovoda "Družba" već danas, u ponedeljak, pod uslovom da Mađarska ukine blokadu kredita EU od 90 milijardi evra. Stav Mađarske nije se promenio, ako nema nafte, neće biti ni novca. Kad se isporuke nafte obnove, nećemo stajati na putu odobravanja kredita. Isplata kredita ne nameće finansijski teret ili obavezu Mađarskoj", napisao je Orban na svom nalogu na mreži Iks.

Orban je prethodno blokirao kredit za čije je odobrenje potrebna jednoglasna podrška zemalja članica EU, uz obrazloženje da prethodno ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski treba da odblokira rad nafotovoda "Družba", koji je van funkcije od kraja januara, kojim se Mađarska snabdeva energentima iz Rusije.

(Tanjug)

Zelenski: Evropi potreban sopstveni sistem odbrane od balističkih raketa

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Evropa mora da razvije sopstveni sistem odbrane od balističkih projektila, navodeći da Ukrajina već pregovara sa više zemalja o njegovom uspostavljanju i da bi takav sistem mogao da bude izgrađen u roku od godinu dana.

"Smatram da treba da imamo evropski protivbalistički odbrambeni sistem. Već razgovaramo sa više zemalja i radimo u tom pravcu", rekao je Zelenski, preneo je Rojters.

On je dodao da je cilj da se takav sistem izgradi u roku od godinu dana. Zelenski je ocenio da je zadatak izuzetno složen, ali ostvarljiv, navodeći da je o toj inicijativi već razgovarao sa ključnim evropskim državama, koje nije imenovao.

Odbrana od balističkih raketa predstavlja jedan od najvećih izazova za Ukrajinu u ratu sa Rusijom, budući da samo određene vrste projektila iz američkog sistema "patriot" mogu da presretnu ruske balističke rakete, piše Rojters.

Jedini evropski protivbalistički sistem, italijansko-francuski SAMP/T, proizvodi se u relativno malim količinama.

U međuvremenu, kompanija "Fire Point", proizvođač ukrajinske krstareće rakete "flamingo", saopštila je ranije ovog meseca da vodi razgovore sa evropskim firmama o pokretanju novog sistema protivvazdušne odbrane do naredne godine, kao jeftinije alternative sve teže dostupnom sistemu "patriot".

Zalihe raketa za sistem "patriot" sve su ograničenije zbog njihove široke upotrebe u Persijskom zalivu radi odbrane od iranskih napada.

(Rojters, Tanjug)