Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se priča o navodnoj ruskoj pretnji NATO-u namerno održava kako bi se među građanima zapadnih zemalja stvorio osećaj straha i opravdalo povećanje vojnih budžeta.
Govoreći tokom višesatnog razgovora sa rukovodiocima vodećih svetskih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Putin je rekao da tvrdnje o mogućem ruskom napadu na NATO nemaju nikakvu logiku.
– Koja je svrha napada na Evropu i borba protiv NATO-a? Ovo nije samo besmislica, to je namerna provokacija osmišljena da stvori pretnju koja zapravo ne postoji i da primora stanovništvo njihovih zemalja da troši više novca na odbranu – rekao je Putin.
"Ruske trupe napreduju duž cele linije"
Komentarišući stanje na frontu u Ukrajini, ruski predsednik odbacio je tvrdnje da je rat katastrofalan za Rusiju i ocenio da situacija na terenu govori drugačije.
– Pre svega, i to se mora naglasiti, ruske trupe napreduju duž cele linije kontakta – rekao je Putin.
On je naveo da se Ukrajina suočava sa ozbiljnim problemima u ljudstvu i ustvrdio da svakog meseca gubi desetine hiljada ljudi.
– Ljudi se nasilno odvode, nema motivacije, niko ne želi da se bori – ocenio je ruski lider.
Tvrdnje o teritorijalnim uspesima
Putin je rekao da je ruska vojska nedavno preuzela kontrolu nad oko 2.440 kvadratnih kilometara teritorije.
Prema njegovim tvrdnjama, Luganska oblast se u potpunosti nalazi pod ruskom kontrolom, dok Rusija kontroliše oko 85 odsto Donjecke oblasti i približno 80 odsto Zaporoške oblasti.
Govorio i o raketi "Orešnik"
Poseban deo razgovora bio je posvećen raketnom sistemu „Orešnik“.
Putin je odbacio tvrdnje da je Rusija koristila taj sistem u njegovom punom borbenom kapacitetu protiv ciljeva u Ukrajini.
– Nije bilo nijedne borbene upotrebe rakete „Orešnik“ u punom smislu te reči na ukrajinskoj teritoriji – rekao je ruski predsednik.
Prema njegovim rečima, prethodna lansiranja korišćena su za testiranje i prikupljanje podataka koji bi mogli da posluže za buduće odluke o eventualnoj upotrebi sistema.
"Spremni smo za mirovni sporazum"
Govoreći o mogućnosti završetka rata, Putin je naglasio da je Rusija spremna za mirovni sporazum i da su uslovi Moskve već poznati.
– Ukrajinska strana mora da pristane na iste kompromise i sukob će brzo doći do svog prirodnog završetka – rekao je Putin.
On je istovremeno izrazio uverenje da političko rukovodstvo u Kijevu nije zainteresovano za prekid sukoba jer bi, prema njegovoj oceni, moglo da izgubi vlast nakon završetka rata.
O ulozi Evrope i SAD
Ruski predsednik smatra da zemlje Evropske unije ne mogu da budu neutralni posrednici u pregovorima.
– Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Kakva vrsta posrednika mogu da budu zemlje koje se efikasno uvlače u vojnu akciju – upitao je Putin.
Dodao je da se pitanja eventualnog posredovanja mogu razmatrati na nivou ministarstava spoljnih poslova i obaveštajnih službi.
Ponovo o Zelenskom
Putin je još jednom ponovio svoj stav da je predsednički mandat Volodimira Zelenskog istekao u maju 2024. godine.
– Želeli bismo, ako potpisujemo istorijske dokumente, da ih potpišemo sa legitimnim pojedincima. Ako postoji volja, naći ćemo nekoga sa kim ćemo potpisati dokument – rekao je ruski lider.
Na pitanje šta bi rekao ukrajinskom rukovodstvu kada bi se rat završio, Putin je odgovorio kratko:
– Najmanje što bi se moglo i trebalo reći – hvala Bogu što je sve gotovo.
Najvažnija poruka iz Sankt Peterburga
Ipak, centralna poruka Putinovog obraćanja bila je tvrdnja da se tema navodne ruske pretnje NATO-u namerno održava u političkom i medijskom prostoru zapadnih zemalja.
Prema njegovom tumačenju, upravo se kroz takvu retoriku opravdava povećanje vojnih izdvajanja i rast budžeta za odbranu širom Evrope i Severnoatlantske alijanse.
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