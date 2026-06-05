Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se priča o navodnoj ruskoj pretnji NATO-u namerno održava kako bi se među građanima zapadnih zemalja stvorio osećaj straha i opravdalo povećanje vojnih budžeta.

Govoreći tokom višesatnog razgovora sa rukovodiocima vodećih svetskih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Putin je rekao da tvrdnje o mogućem ruskom napadu na NATO nemaju nikakvu logiku.

– Koja je svrha napada na Evropu i borba protiv NATO-a? Ovo nije samo besmislica, to je namerna provokacija osmišljena da stvori pretnju koja zapravo ne postoji i da primora stanovništvo njihovih zemalja da troši više novca na odbranu – rekao je Putin.

"Ruske trupe napreduju duž cele linije"

Komentarišući stanje na frontu u Ukrajini, ruski predsednik odbacio je tvrdnje da je rat katastrofalan za Rusiju i ocenio da situacija na terenu govori drugačije.

– Pre svega, i to se mora naglasiti, ruske trupe napreduju duž cele linije kontakta – rekao je Putin.

On je naveo da se Ukrajina suočava sa ozbiljnim problemima u ljudstvu i ustvrdio da svakog meseca gubi desetine hiljada ljudi.

– Ljudi se nasilno odvode, nema motivacije, niko ne želi da se bori – ocenio je ruski lider.

Tvrdnje o teritorijalnim uspesima

Putin je rekao da je ruska vojska nedavno preuzela kontrolu nad oko 2.440 kvadratnih kilometara teritorije.

Prema njegovim tvrdnjama, Luganska oblast se u potpunosti nalazi pod ruskom kontrolom, dok Rusija kontroliše oko 85 odsto Donjecke oblasti i približno 80 odsto Zaporoške oblasti.

Govorio i o raketi "Orešnik"

Poseban deo razgovora bio je posvećen raketnom sistemu „Orešnik“.

Putin je odbacio tvrdnje da je Rusija koristila taj sistem u njegovom punom borbenom kapacitetu protiv ciljeva u Ukrajini.

– Nije bilo nijedne borbene upotrebe rakete „Orešnik“ u punom smislu te reči na ukrajinskoj teritoriji – rekao je ruski predsednik.

Prema njegovim rečima, prethodna lansiranja korišćena su za testiranje i prikupljanje podataka koji bi mogli da posluže za buduće odluke o eventualnoj upotrebi sistema.

"Spremni smo za mirovni sporazum"

Govoreći o mogućnosti završetka rata, Putin je naglasio da je Rusija spremna za mirovni sporazum i da su uslovi Moskve već poznati.

– Ukrajinska strana mora da pristane na iste kompromise i sukob će brzo doći do svog prirodnog završetka – rekao je Putin.

On je istovremeno izrazio uverenje da političko rukovodstvo u Kijevu nije zainteresovano za prekid sukoba jer bi, prema njegovoj oceni, moglo da izgubi vlast nakon završetka rata.

O ulozi Evrope i SAD

Ruski predsednik smatra da zemlje Evropske unije ne mogu da budu neutralni posrednici u pregovorima.

– Posredovanje pretpostavlja neutralnost. Kakva vrsta posrednika mogu da budu zemlje koje se efikasno uvlače u vojnu akciju – upitao je Putin.

Dodao je da se pitanja eventualnog posredovanja mogu razmatrati na nivou ministarstava spoljnih poslova i obaveštajnih službi.

Ponovo o Zelenskom

Putin je još jednom ponovio svoj stav da je predsednički mandat Volodimira Zelenskog istekao u maju 2024. godine.

– Želeli bismo, ako potpisujemo istorijske dokumente, da ih potpišemo sa legitimnim pojedincima. Ako postoji volja, naći ćemo nekoga sa kim ćemo potpisati dokument – rekao je ruski lider.

Na pitanje šta bi rekao ukrajinskom rukovodstvu kada bi se rat završio, Putin je odgovorio kratko:

– Najmanje što bi se moglo i trebalo reći – hvala Bogu što je sve gotovo.

Najvažnija poruka iz Sankt Peterburga

Ipak, centralna poruka Putinovog obraćanja bila je tvrdnja da se tema navodne ruske pretnje NATO-u namerno održava u političkom i medijskom prostoru zapadnih zemalja.

Prema njegovom tumačenju, upravo se kroz takvu retoriku opravdava povećanje vojnih izdvajanja i rast budžeta za odbranu širom Evrope i Severnoatlantske alijanse.