Nemački državljanka osumnjičena je da je planirala da izvrši teroristički napad u Pjatigorsku po naređenju iz Kijeva, prensi ruska agencija RIA Novosti.

Pripadnici FSB-a sprečili su teroristički napad na objekat bezbednosne agencije u Pjatigorsku u Rusiji, navodi ruska agencija.

- Sprečen je teroristički napad koji je planirao kijevski režim na objekat za sprovođenje zakona... u koji je umešana ženam koja je državljanin nemačke, rođena 1969. godine - saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a .

U rancu privedene žene pronađena je bomba domaće izrade sa šrapnelima, naprava je sadržala eksploziv ekvivalentan 1,5 kilograma TNT-a, navodi se u izveštaju.

Prema navodima službe, islamista iz Centralne Azije , rođen 1997. godine, trebalo je da daljinski detonira improvizovanu napravu , što bi ubilo Nemicu.

- Napad je planiran za jutro kako bi se prouzrokovalo što više žrtava - navodi FSB.

Ruska strana dodaje da su muškarčeve akcije koordinirali "ukrajinski obaveštajci koji su se predstavili kao članovi međunarodne terorističke organizacije zabranjene u Rusiji".

Muškarac je takođe uhapšen.

