Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovio tvrdnju da Rusija ograničava pristup društvenim mrežama kako bi sprečila nemire u slučaju opšte mobilizacije za novu veliku ofanzivu na Ukrajinu ili napad na neku od baltičkih država.

Kako prenosi Ukrainska Pravda, u intervjuu emitovanom sinoć, Zelenski je objasnio svoje viđenje situacije.

"Ruska ograničenja na društvenim mrežama nisu tu kako bi se ograničila kritika šefa države. Po mom mišljenju, cilj je dublji - sprečiti pobune. Šta bi moglo da izazove pobune kod našeg severnog suseda? Niz stvari, niz scenarija", rekao je.

"Prvi je opšta mobilizacija, velika mobilizacija u Rusiji. Mobilizacija ljudi iz velikih gradova, uključujući, naravno, Moskvu i Sankt Peterburg", dodao je Zelenski.Ofenziva na Ukrajinu ili napad na Baltik

Prema njegovim rečima, takva mobilizacija bi služila jednom od dva cilja.

"Zašto bi sproveli tako veliku mobilizaciju? Da bi pokrenuli još jednu ofanzivu - veliku ofanzivu protiv Ukrajine. Opcija 'B' je sprovesti manju, paralelnu ofanzivu, s manjim troškovima i naporima, negde gde se može proći s manje borbenih snaga. Zašto? Zato što neke države - na primer, jedna od baltičkih - nisu spremne za snažan otpor", pojasnio je ukrajinski predsednik.

Zelenski je naveo da ruski plan "A" uključuje "veliku mobilizaciju, ograničenja na društvenim mrežama i pokretanje ofanzive".

"Što se tiče lokacije, mislim da imaju nekoliko opcija. I tu on (Putin) promatra što se događa sa zemljama NATO-a. Verujem da će to odrediti izbor: hoće li se umešati ili ne", rekao je.

Na pitanje bi li napad na baltičke države aktivirao Član 5 NATO-a, Zelenski je odgovorio da veruje da Savez ne bi imao drugog izbora.

"Mislim da možda neće sve zemlje hteti da podrže baltičke države, ali po mom mišljenju, zemlje NATO-a neće imati izbora – inače NATO-a više neće biti. Moraće da se ujedine i odgovore na ono što bi Putin potencijalno mogao da učini. U suprotnom, jednostavno više neće imati savez", zaključio je Zelenski.