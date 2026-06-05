Pokušaji Evrope da „porazi“ Rusiju u sukobu u Ukrajini povećavaju rizik od nuklearne eskalacije, izjavio je bugarski premijer Rumen Radev.

"Evropa pokušava da postigne... pobedu nad svetskom nuklearnom silom... To značajno povećava rizik. Povećavamo rizik od nuklearne (eskalacije)“, rekao je Radev novinarima uoči samita EU i Zapadnog Balkana u Crnoj Gori , koji je uživo prenošen na veb-sajtu Evropske komisije .

Kako je premijer Radev napomenuo, iz tog razloga Bugarska podržava svaki napor za postizanje mira.

"Rat postaje pretnja svim zemljama na istočnoj granici EU"

Podestimo, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da rat Rusije protiv Ukrajine postaje pretnja za sve države na istočnoj granici Evropske unije, nakon eksplozije pomorskog drona u rumunskoj luci Konstanca na Crnom moru.

"Nedelju dana nakon što se dron srušio na stambenu zgradu u Galacu, pomorski dron je danas stigao do luke Konstanca. Ovo je direktna posledica ruskog rata protiv Ukrajine. Sve više postaje direktna pretnja zemljama na našoj istočnoj granici", upozorila je Fon der Lajen na platformi Iks.

Celu objavu Ursule Fon der Lajen pročitajte u našoj posebnoj vesti OVDE.

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