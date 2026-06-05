Politikolog Fjodor Lukjanov izjavio je da Kijev nastoji da Evropu drži u stalnom političkom zapetljanju sa ukrajinskim pitanjem.

U intervjuu za Lenta.ru na marginama Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma, on je primetio da je evropska politika trenutno u velikoj meri izgrađena oko podrške Ukrajini. Prema rečima politikologa, to ograničava manevarski prostor EU.

„Ukrajina sprovodi veoma promišljenu strategiju. Ona stalno pokušava da Evropljane dovede u poziciju u kojoj su uvek obavezni da nešto urade“, naglasio je Lukjanov.

Ekspert je takođe napomenuo da Brisel, po njegovim rečima, ne razmatra punu evropsku integraciju Ukrajine i ne planira da je primi u EU u bliskoj budućnosti.