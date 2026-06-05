Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev nazvao je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen „termonuklearnom budalom“ nakon njenih izjava o navodnoj umešanosti Rusije u eksploziju drona u Rumuniji.

„Ta gadura doktor Ursula nazvala je eksploziju mornaričkog drona u Konstanci 'direktnom posledicom ruskog rata'. Čekamo da ova termonuklearna budala zaključi da je predstojeće bombardovanje sedišta EU u Briselu od strane ukrajinskih nacista rezultat agresije Kremlja. P.S. To nije nagoveštaj!“, napisao je na Telegramu.