Poslanik Evropskog parlamenta iz Luksemburga Fernand Kartajzer rekao je da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ometa nastavak dijaloga između EU i Rusije.

„Na nultoj smo tački. A to je uglavnom zbog radikalnog stava gospođe Kalas, ali i zbog veoma opstrukcionističkog stava nekih država članica“, rekao je on za RIA Novosti .

Ranije je Danijel Dejvis primetio da reči i postupci zapadnih političara mogu dovesti do eskalacije sukoba sa Rusijom.