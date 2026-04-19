Ako Rusija vidi da su destabilizacija i raspirivanje rata korisni, novi problemi u svetu neće dugo čekati, poručila je ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina i pozvala da Vašington ponovo uvede sankcije kojima se ograničava trgovina ruskom naftom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski laže kada govori o navodnoj šteti na naftovodu "Družba".
Ukrajinska vojska: Pogođena fabrika za proizvodnju dronova u Taganrogu (FOTO)
Ukrajinske oružane snage izvele su raketni napad na fabriku "Atlant aero" u Taganrogu, koja proizvodi dronove za rusku vojsku.
U prostorijama fabrike izbio je požar.
Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar potvrdio da je došlo do raketnog napada na taj grad ističući da je oštećena komercijalna infrastruktura i da je izbio požar u skladištima.
Tri osobe povređene u vazdušnom napadu u Taganrogu, skladišta u plamenu
Tri osobe povređene su u vazdušnom napadu u Taganrogu u ruskoj Rostovskoj oblasti. "Vazdušni napad na Rostovsku oblast sinoć ponovo je imao ozbiljne posledice. U Taganrogu su tri osobe potražile medicinsku pomoć. Komercijalna infrastruktura je oštećena tokom raketnog udara na Taganrog. Izbio je požar u skladištu", naveo je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.
Detalji o žrtvama i šteti na terenu se razjašnjavaju, dodao je guverner Rostovske oblasti, prenosi Interfaks.
Srušila se bespilotna letelica u Černigovu, ima žrtava
Dve privatne kuće i jedna obrazovna ustanova oštećene kada se srušila bespilotna letelica u Černigovu, objavio je Dmitro Brižinski, načelnik Černigovske regionalne vojne uprave.
Ima žrtava, ali još nema preciznih podataka o njima, prenosi Ukrinform.
Černigov je tokom noći bio pod masovnim napadom ruskih dronova.
Ukrajinska ambasadorka: Kijev pozvao SAD da ponovo uvedu sankcije na rusku naftu
Ukrajina je pozvala administraciju Sjedinjenih Američkih Država da ponovo uvede sankcije kojima se ograničava trgovina ruskom naftom, izjavila je ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina.
"Rusiji se ne sme dozvoliti da ima koristi od akcija svog saveznika, Irana. Mi pozivamo američku administraciju da ponovo uvede sankcije na rusku naftu i naftne derivate”, navela je Stefanišina na mreži Iks.
Prema njenim rečima, u zajedničkom interesu SAD i Ukrajine je da se ograniče finansije koje Rusija koristi za svoje napade na Ukrajinu, kao i za podršku američkim protivnicima.
"Ako Rusija vidi da su destabilizacija i raspirivanje rata korisni, novi problemi u svetu neće dugo čekati. Poznato je da je ruski predstavnik već nazvao izuzeće od sankcija za naftu 'saradnjom'", poručuje Stefanišina.
