Ako Rusija vidi da su destabilizacija i raspirivanje rata korisni, novi problemi u svetu neće dugo čekati, poručila je ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina i pozvala da Vašington ponovo uvede sankcije kojima se ograničava trgovina ruskom naftom. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski laže kada govori o navodnoj šteti na naftovodu "Družba".

Ukrajinska vojska: Pogođena fabrika za proizvodnju dronova u Taganrogu (FOTO)

Ukrajinske oružane snage izvele su raketni napad na fabriku "Atlant aero" u Taganrogu, koja proizvodi dronove za rusku vojsku. U prostorijama fabrike izbio je požar. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar potvrdio da je došlo do raketnog napada na taj grad ističući da je oštećena komercijalna infrastruktura i da je izbio požar u skladištima.

Tri osobe povređene u vazdušnom napadu u Taganrogu, skladišta u plamenu

Tri osobe povređene su u vazdušnom napadu u Taganrogu u ruskoj Rostovskoj oblasti. "Vazdušni napad na Rostovsku oblast sinoć ponovo je imao ozbiljne posledice. U Taganrogu su tri osobe potražile medicinsku pomoć. Komercijalna infrastruktura je oštećena tokom raketnog udara na Taganrog. Izbio je požar u skladištu", naveo je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

Detalji o žrtvama i šteti na terenu se razjašnjavaju, dodao je guverner Rostovske oblasti, prenosi Interfaks.

Srušila se bespilotna letelica u Černigovu, ima žrtava