Istovremeno, Moskva se priprema za nastavak važnih političkih i diplomatskih aktivnosti, uključujući međunarodne susrete predsednika Vladimira Putina, prenosi TASS.

Specijalna vojna operacija Rusije nastaviće se sa jasnim fokusom na sprečavanje ukrajinskih udara na rusku teritoriju, poput nedavnog napada na Sankt Peterburg, a Moskva je već pokrenula sistematski odgovor na ove akcije - izjavio je u sredu portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Na redovnom brifingu za novinare, Peskov je naglasio da su ruske kontra-mere uveliko u toku.

Želeo bih da ponovim izjavu ruskog Ministarstva spoljnih poslova da će naš odgovor biti sistematski. On je već sistematski - poručio je portparol ruskog predsednika.

Kada je reč o konkretnim detaljima vojnog odgovora na udare na Sankt Peterburg, Peskov je napomenuo da je iznošenje tih informacija u isključivoj nadležnosti Ministarstva odbrane Ruske Federacije i lokalnih, regionalnih vlasti.

Putin spaja ekonomiju i politiku u svetlu novih tenzija

Ove oštre poruke usledile su uoči Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu (SPIEF), za koji se ruski predsednik Vladimir Putin tada intenzivno pripremao. Peskov je uoči samita otkrio da je lider Rusije lično radio na tekstu svog obraćanja, koje je potom i održao na plenarnoj sednici foruma.

Kao što je portparol tada i najavio, Putin se u svom govoru nije ograničio samo na ekonomske teme, već se direktno osvrnuo na složenu geopolitičku situaciju.

Naravno, nijedna ekonomija ne postoji u političkom vakuumu. Na ovaj ili onaj način, interakcija sa političkim pitanjima je uvek prisutna, tako da će se i tome posvetiti pažnja - objasnio je tom prilikom Peskov.

Intenzivna diplomatska agenda iza zatvorenih vrata

Pored priprema za ključni ekonomski forum, ruski predsednik danas ima i niz važnih bilateralnih susreta. Kako prenosi ruska novinska agencija TASS, Putin će tokom dana održati zvanične razgovore sa predsednicom Tanzanije, Samijom Suluhu Hasan.

Nakon završetka zvaničnog dela samita, planirano je da šef ruske države održi i seriju radnih sastanaka koji će biti potpuno zatvoreni za javnost.