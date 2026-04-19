Američki predsednik Donald Tramp uputio je oštro upozorenje Iranu, poručivši da je ovo "poslednja prilika" za Teheran da pristane na sporazum o nuklearnom programu i zapretio teškim posledicama ako se dogovor ne postigne.

Tramp je to rekao u razgovoru za Fox News, a njegove izjave preneo je dopisnik Trej Jingst, koji je s njim, kako tvrdi, razgovarao oko 20 minuta.

Kako navodi Jingst, Tramp je ponovio pretnje napadima na iransku infrastrukturu, uključujući mostove i elektrane, što je već ranije objavio i na društvenim mrežama.

U razgovoru vođenom danas, Tramp je bio direktan.

"Ako ne potpišu taj sporazum, cela će zemlja odleteti u vazduh", rekao je predsednik, tvrdi Foxov Jingst.







ox News ističe da je Tramp naglasio da je ovo poslednja prilika za Iran i obećao da neće ponoviti istu grešku kao bivši predsednik Barak Obama.

"Spremamo se da ih udarimo još jače"

Tramp je takođe govorio o vojnoj spremnosti Sjedinjenih Država.

"Spremamo se da ih udarimo jače nego što je ijedna zemlja ikada pogođena, jer im se ne može dozvoliti da imaju nuklearno oružje", izjavio je.

Dodao je da SAD raspolažu ogromnim količinama municije i komentarisao iransko ponašanje rečima: "Kao da ništa ne mogu da nauče".