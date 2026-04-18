Napadač koji je uzeo taoce u supermarketu u Kijevu je eliminisan, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko, a prenosi Telegram kanal UNIAN.

Kako se navodi, pripadnici specijalne jedinice KORD (Korpus operativno-iznenadnih dejstava) Nacionalne policije izveli su upad u objekat u kojem se napadač nalazio.

Tokom akcije, napadač, koji je prethodno držao taoce, otvorio je vatru na policajce u trenutku pokušaja njegovog hapšenja. Pre same intervencije, pregovarački tim je pokušavao da uspostavi kontakt sa njim, ali bez uspeha.

Tačan broj žrtava koje je napadač ostavio iza sebe još uvek nije precizno utvrđen.

Podsećamo, incident se dogodio u večernjim satima 18. aprila u kijevskom naselju Demiivka, kada je nepoznati muškarac, za koga se pretpostavlja da ima oko 60 godina, otvorio vatru na građane. Njegovi motivi i dalje nisu poznati.

Nakon pucnjave, napadač se zabarikadirao u supermarketu i uzeo taoce, što je dovelo do velike policijske operacije koja je završena upadom specijalnih snaga i njegovom eliminacijom.