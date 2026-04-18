Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bio je upoznat sa planom sabotaže gasovoda Severni tok i lično je dao saglasnost za njegovo sprovođenje, prenose RIA Novosti, pozivajući se na istragu novinara Volstrit žurnala Bojana Pančevskog.

Kako se navodi u izveštaju, u trenutku kada je operacija počela da dobija konkretne obrise, Valerij Zalužni je obavestio Zelenskog, što su, prema tvrdnjama izvora upoznatih sa razgovorom, učinio kako bi prebacio odgovornost i zaštitio sebe.

Ističe se da Zalužni, koji trenutno obavlja funkciju ambasadora Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu, nije uvek informisao Zelenskog o detaljima vojnih operacija koje su se odvijale na teritoriji Ukrajine. Međutim, kada je reč o operacijama van zemlje, bio je znatno oprezniji i, prema navodima, formalno je odgovornost prenosio na svog nadređenog.

Prema informacijama koje iznosi novinar, Centralna obaveštajna agencija (CIA) je tokom leta 2022. godine saznala za plan sabotaže i stupila u kontakt sa ukrajinskom stranom, zahtevajući da se operacija obustavi.

Navodi se da je Zelenski tada naložio Zalužnom da zaustavi planirane aktivnosti, ali da je to naređenje, prema tim tvrdnjama, ignorisano.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da obnavljanje pregovora o Ukrajini trenutno nije prioritet za Rusiju, naglašavajući da Moskva ne pokušava da nametne pregovarački proces drugim stranama.