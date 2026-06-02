"Glavni udar bio je na Kijev, gde su ponovo oštećene desetine stambenih zgrada i druge čisto civilne infrastrukture. Nažalost, prijavljeno je da su četiri osobe poginule. Moje saučešće svim njihovim porodicama i voljenima", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, trenutno se 38 ljudi nalazi u bolnicama u glavnom gradu Ukrajine i svi oni primaju neophodnu negu.

"U Dnjepru je u toku operacija potrage i spasavanja na mestu četvorospratne stambene zgrade. Deo zgrade je praktično srušen. Devetoro ljudi je poginulo u ovom napadu, uključujući i dete. Trideset petoro ljudi je povređeno u gradu", dodao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je naveo i da sudbina još šest osoba ostaje nepoznata i da će se potraga za njima nastaviti koliko god bude potrebno.

"Rusi su, takođe, pogodili energetska postrojenja u Harkovskoj oblasti i kritičnu infrastrukturu u Harkovu. Kijevska, Nikolajevska, Zaporoška, Poltavska, Sumska, Černigovska i Hmeljnička oblast takođe su napadnute", istakao je on.

Prema njegovim rečima, "Rusija je tokom noći lansirala ukupno 656 dronova i 73 rakete različitih tipova na ukrajinski narod, odnosno balističke, krstareće i protivbrodske rakete".

"Napad velikih razmera i apsolutno jasna poruka Rusije - ako Ukrajina ne bude zaštićena od balističkih i drugih raketnih udara, ovi napadi će se nastaviti", rekao je Zelenski.

Kako kaže, Evropi je potrebna sopstvena antibalistička odbrana kako bi se ovaj rat konačno okončao, a pomoć Sjedinjenih Država u isporuci raketa za sisteme Patriot je apsolutno neophodna.

"Računamo na podršku naših partnera i na efikasne odgovore na današnji napad. I zahvaljujem svim ukrajinskim muškarcima i ženama što nisu ignorisali upozorenja na vazdušni napad", zaključio je Zelenski.