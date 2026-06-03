Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kiril Budanov poručio je da Ukrajina neće pristati na kapitulaciju niti odustajanje od svojih teritorija, istovremeno otkrivajući da je predsednik Volodimir Zelenski postavio cilj da se rat zaustavi pre dolaska zime.

Govoreći na međunarodnom forumu „Arhitektura bezbednosti“, Budanov je naglasio da ni Donbas niti druge teritorije Ukrajine neće biti predmet bilo kakve predaje ili političke trgovine.

- Kapitulacije neće biti, poručio je Budanov, ističući da ukrajinsko rukovodstvo nastavlja da traži način za zaustavljanje sukoba.

Prema njegovim rečima, prvi korak ka eventualnom prekidu rata trebalo bi da bude zaustavljanje borbenih dejstava na trenutnim linijama fronta.

Budanov smatra da upravo takav model može predstavljati početak procesa smirivanja situacije i eventualnih pregovora.

Posebnu pažnju izazvala je njegova tvrdnja da je Volodimir Zelenski postavio veoma jasan zadatak ukrajinskom rukovodstvu — da se borbena dejstva obustave što je pre moguće, po mogućstvu pre zime.

- Učinićemo sve što je u našoj moći da taj zadatak bude ispunjen, poručio je Budanov.

Kako prenosi RBK Ukrajina, šef vojne obaveštajne službe ocenio je da je takav pristup realističan, promišljen i potpuno opravdan u trenutnim okolnostima na terenu.

Istovremeno, Budanov je pokušao da umanji značaj ruskog raketnog sistema „Orešnik“, o kojem se poslednjih meseci mnogo govorilo.

On je poručio da bi u Kijevu trebalo da „zaborave na Orešnik“, tvrdeći da mnogo ozbiljniji problem predstavljaju svakodnevni konvencionalni napadi i ukupna vojna situacija na frontu.

Prema njegovim rečima, fokus ne bi trebalo da bude na pojedinačnim sistemima naoružanja, već na pronalaženju puta ka prekidu sukoba.

Poruke iz Kijeva dolaze u trenutku kada se rat u Ukrajini nalazi u jednoj od najtežih faza od početka sukoba, dok raste međunarodni pritisak da se pronađe rešenje pre nove zime i mogućeg dodatnog pogoršanja situacije na terenu.