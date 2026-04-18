Međutim, mnogi se pitaju – da li je proklijali beli luk bezbedan za jelo ili ga treba baciti?

Klijanje belog luka često izaziva dilemu, ali stručnjaci imaju jasan odgovor.

Da li je proklijali beli luk štetan?

Za razliku od nekih drugih namirnica, poput krompira, klijanje belog luka nije opasno po zdravlje. Kada beli luk pusti zelene klice, to ne znači da je pokvaren, već da je počeo prirodan proces rasta.

Zanimljivo je da proklijali beli luk može sadržati čak i više antioksidanasa nego svež, što može imati dodatne benefite za organizam.

Kako klijanje utiče na ukus

Iako je bezbedan za konzumaciju, klijanje menja ukus belog luka. Proklijali beli luk može biti blago gorak, naročito kada se jede sirov.

U kuvanim jelima ta razlika je manje primetna, pa se i dalje može koristiti bez problema.

Zašto dolazi do klijanja

Klijanje se najčešće javlja zbog:

dugog skladištenja

toplih i vlažnih uslova

nepravilnog čuvanja namirnica

Kada se pojave klice, beli luk brže gubi svežinu, pa ga je najbolje iskoristiti što pre.

Kako pravilno čuvati beli luk i luk

Da biste sprečili klijanje i produžili trajanje:

čuvajte beli luk na tamnom i hladnom mestu

obezbedite dobru ventilaciju

izbegavajte vlagu

Takođe, važno je držati beli luk dalje od voća poput jabuka, banana i krušaka, jer oslobađaju etilen – gas koji ubrzava sazrevanje i propadanje namirnica.

Da li treba baciti proklijali beli luk?

Odgovor je – ne. Proklijali beli luk je i dalje bezbedan za upotrebu, ali je najbolje da ga potrošite što pre i koristite u termički obrađenim jelima.

Na taj način možete izbeći bacanje hrane i maksimalno iskoristiti njegove nutritivne vrednosti.