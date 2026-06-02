- Požar je izbio u Iljskoj rafineriji nafte zbog napada dronom. Prema preliminarnim izveštajima, nije bilo žrtava - navedeno je u saopštenju Operativnog štaba Krasnodarskog kraja objavljenom na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je navedeno, hitne i specijalne službe rade na licu mesta.

Zelenski: Ukrajinski napadi na 15 rafinerija nafte izazvali krizu na ruskom tržištu

U periodu od januara do maja ove godine, ukrajinska vojska je napala 15 ruskih rafinerija nafte, što je izazvalo krizu na ruskom tržištu goriva, tvrdi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

„Plan naših dugoročnih sankcija sprovodi se korak po korak. Od januara do maja ove godine, naši vojnici su uspeli da pogode 15 ruskih rafinerija. Ovo je značajno. Već postoje ruske zabrane izvoza avionskog goriva i benzina sa njihove teritorije, a razmatra se i zabrana izvoza dizela. Za zemlju koja je nedavno nazivana benzinskom pumpom, gubitak čak i ovoga je značajna priča, značajan gubitak. Skoro 40 odsto primarne prerade nafte u Rusiji od maja je van upotrebe“, saopštio je Zelenski u sinoćnom video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska je sada sposobna da pogodi rusku logistiku širom okupiranih područja Ukrajine.

„Naše trupe su sada sposobne da dosegnu rusku vojnu logistiku praktično na celoj dubini privremeno okupiranih teritorija“, rekao je Zelenski u svom video-obraćanju.

On je još dodao i da se to, takođe, ogleda u nestašicama, pre svega nestašici goriva na pripojenom Krimu i u drugim regionima koji su pod ruskom okupacijom. Ukrinform navodi i da je ranije ruska vlada zabranila izvoz avionskog goriva iz zemlje na pet meseci, do 30. novembra.

