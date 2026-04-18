Niz misterioznih nestanaka i smrti ljudi povezanih sa američkim nuklearnim i svemirskim programima nastavlja da raste i izaziva sve veću zabrinutost. Najnoviji slučaj je nestanak Stivena Garsije (48), vladinog izvođača radova sa najvišim bezbednosnim dozvolama i pristupom izuzetno osetljivim nuklearnim postrojenjima.

Garsija je nestao 28. avgusta 2025. godine bez ikakvog traga. Poslednji put je viđen kako pešice napušta svoju kuću u ulici Cattail Court SW u Albukerkiju, u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko. Na sebi je imao zelenu maskirnu majicu i kratke pantalone, a sa sobom je poneo samo pištolj. Policija je objavila snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako odlazi neposredno posle 9 časova ujutru po lokalnom vremenu.

Vlasti su upozorile da bi „Garsija mogao biti opasan po sebe“, ali anonimni izvor blizak istrazi za Daily Mail odbacuje mogućnost samoubistva. „Bio je izuzetno stabilna osoba“, naveo je izvor, dodajući da se kao najverovatniji scenario pominje mogućnost da je postao meta stranih obaveštajnih službi.

Garsija je radio u Nacionalnom bezbednosnom kampusu u Kanzasu (KCNSC) u Albukerkiju – postrojenju koje proizvodi više od 80 odsto nenuklearnih komponenti za američko nuklearno oružje. Prema izvorima, imao je veoma visoku nadzornu funkciju i uvid u ključne sisteme i resurse.

Nakon njegovog nestanka pokrenuta je interna istraga. Provereni su njegovi službeni računari, elektronska pošta i dokumentacija, ali ništa nije ukazivalo na razlog nestanka.

Ovo je već deseti slučaj u poslednjih nekoliko godina u kojem je osoba sa pristupom američkim nuklearnim ili svemirskim tajnama nestala ili umrla pod nerazjašnjenim okolnostima. Posebno zabrinjava činjenica da su četiri osobe nestale gotovo identično – napuštajući dom pešice, bez telefona, novčanika ili ličnih stvari, noseći samo oružje.

U Novom Meksiku su tokom 2025. godine pod sličnim okolnostima nestali i Entoni Čavez (79) i Melisa Kasijas (54), koji su bili povezani sa Nacionalnim laboratorijom Los Alamos, jednim od ključnih centara za razvoj nuklearnog oružja. Čavez je radio u laboratoriji do penzionisanja 2017. godine, dok je Kasijas bila administrativni asistent sa najvišim bezbednosnim ovlašćenjima.

Sva trojica povezani su sa penzionisanim generalom vazduhoplovstva Vilijamom Nilom Mekaslandom (68), koji je takođe nestao 27. februara 2026. godine u Albukerkiju na gotovo identičan način. Napustio je svoj dom pešice, noseći samo revolver kalibra .38, bez telefona, naočara ili drugih uređaja.

Mekasland je bio bivši komandant Istraživačkog laboratorija vazduhoplovstva i nadgledao je istraživanja u vazduhoplovnoj bazi Kirtland od 2001. do 2004. godine. Prema navodima izvora, bio je direktno upoznat sa ključnim postrojenjima i projektima u tom regionu.

Bivši pomoćnik direktora FBI-ja Kris Sveker izjavio je za Daily Mail da su američki naučnici već dugo meta stranih obaveštajnih službi. On je dodao da su u prošlosti zabeleženi i slučajevi likvidacija nuklearnih stručnjaka.

Nestanci i smrti ne završavaju se tu. Naučnica NASA-e Monika Hasinto Reza (60), direktorka Grupe za obradu materijala u Laboratoriji za mlazni pogon, nestala je 22. juna 2025. tokom planinarenja u Kaliforniji. Bila je povezana sa Mekaslandom kroz projekat razvoja metala „Mondaloy“.

Astrofizičar Karl Grilmair (67) ubijen je 16. februara 2026. na tremu svoje kuće. Naučnik koji se bavio nuklearnom fuzijom, Nuno Loureiro (47), ubijen je u svom domu u Bruklajnu 15. decembra 2025.

Dva naučnika NASA-e iz Laboratorije za mlazni pogon, Frenk Majvald (61) i Majkl Dejvid Hiks (59), preminuli su 2024. i 2023. godine pod nerazjašnjenim okolnostima, bez obdukcije i bez zvanično utvrđenog uzroka smrti.

Farmaceutski istraživač Džejson Tomas takođe je nestao bez traga, a njegovo telo pronađeno je u jezeru u Masačusetsu 17. marta 2026. godine.

Američke vlasti, kao i KCNSC, za sada nisu dali zvanične komentare povodom Garsijinog nestanka, a istraga je i dalje u toku.

U međuvremenu se oglasila i Bela kuća. Portparolka Kerolajn Livit prvi put je upitana o ovih deset slučajeva nestanaka i smrti od 2023. godine. Na pitanje da li je administracija predsednika Donalda Trampa upoznata sa tim i da li se vodi istraga, Livit nije dala konkretan odgovor.

„Nisam razgovarala sa nadležnim agencijama o tome. Svakako ću to učiniti i dostaviti vam odgovor. Ako je to tačno, naravno da je reč o nečemu što bi ova administracija smatrala važnim za istragu“, izjavila je ona.