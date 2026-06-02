Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izazvao je ogromnu pažnju nakon što je praktično javno priznao da su glavne mete najnovijih ruskih udara fabrike i kompanije ukrajinske namenske industrije koje razvijaju raketnu tehnologiju i sisteme protivvazdušne odbrane.

Njegove reči odmah su odjeknule širom Evrope, jer se u dosadašnjim saopštenjima iz Kijeva i zapadnih medija uglavnom tvrdilo da Rusija gađa civilnu infrastrukturu i objekte bez vojnog značaja.

Međutim, Zelenski je sada otvoreno govorio o tome da su pod ruskim udarima upravo ključni segmenti ukrajinskog vojnog programa.

U svom obraćanju ukrajinski predsednik naveo je da razvoj domaće raketne tehnologije i sopstvenih sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane predstavlja ozbiljan problem za Moskvu.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga ruska vojska usmerava visokoprecizno naoružanje na fabrike i kompanije povezane sa ukrajinskom vojnom industrijom.

Zelenski je poručio da Rusija pokušava da uništi kapacitete Ukrajine za razvoj sopstvenog raketnog programa i modernog naoružanja.

Analitičari ocenjuju da je ovim izjavama praktično potvrđeno da su prioritetne mete ruskih udara vojna i industrijska postrojenja od strateškog značaja.

I pored ozbiljnih razaranja i sve češćih napada širom Ukrajine, Zelenski je pokušao da pošalje poruku otpora.

Odgovorićemo, kratko je poručio ukrajinski predsednik.

Njegove izjave izazvale su buru na društvenim mrežama i u političkim krugovima, gde se već komentariše da je Kijev prvi put otvoreno priznao koliko su ukrajinski vojni kapaciteti postali centralna meta ruskih udara.

Poslednjih nedelja Rusija je pojačala kombinovane napade dronovima i raketama na više regiona Ukrajine, dok Moskva tvrdi da gađa isključivo vojnu infrastrukturu i objekte povezane sa proizvodnjom naoružanja.