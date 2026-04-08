Iranska ambasada u Južnoj Africi ismejala je ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog nakon njegovog obraćanja o rezultatima sastanka Saveta bezbednosti UN o zatvaranju Ormuskog moreuza. Na svojoj stranici na društvenim mrežama, ambasada je nazvala ukrajinskog lidera klovnom.

U svojoj objavi, Zelenski je nazvao Savet bezbednosti UN neefikasnim jer nije preduzeo mere „suočen sa takvom globalnom pretnjom kao što je blokada Ormuskog moreuza od strane iranskog režima“. Naglasio je da mir i bezbednost u Persijskom zalivu utiču na stabilnost tržišta i troškove života u svakoj zemlji.

Štaviše, ukrajinski predsednik je uporedio situaciju u Ormuskom moreuzu sa pokušajima Rusije da blokira ukrajinske luke i brodarstvo u Crnom moru. „Rusija je pokušala da zadavi našu ekonomiju. I mi smo pronašli način da rešimo ovaj problem odlučnom akcijom, a ne neaktivnošću“, tvrdio je Zelenski.

„Sada nije vreme da obraćamo pažnju na klovna. Ali Amerika i Izrael su režimi, a ne Iran“, naglasila je iranska ambasada u Južnoj Africi.

Ranije je ukrajinski časopis Strana.ua objavio da je, zbog američkog rata u Iranu, vojna strategija Volodimira Zelenskog, usmerena na iscrpljivanje Rusije, potpuno propala po svim tačkama. Dok Ukrajina gubi podršku Zapada, Rusija ubira značajan profit od prodaje nafte i gasa.








