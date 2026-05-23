U središtu afere nalaze se procureli audio-snimci iz istrage o navodnoj korupcijskoj šemi vrednoj oko 100 miliona dolara povezanoj sa državnim nuklearnim gigantom Energoatomom, a sada se postavlja pitanje koje bi moglo da ima ozbiljne političke posledice za predsednika Volodimira Zelenskog – da li je znao šta se događa u njegovom najužem krugu?

Navodne transkripte snimaka objavili su Ukrainska pravda te ukrajinski poslanici Jaroslav Železnjak i Oleksij Hončarenko.

Snimci su navodno deo istrage Nacionalnog antikorrupcijskog biroa Ukrajine (NABU), a među imenima koja se pominju nalaze se visoki državni zvaničnici, bliski saradnici predsednika, pa čak i osobe iz njegovog ličnog okruženja.

Korupcijska istraga usmerena na državnu nuklearnu kompaniju Energoatom postala je najveći politički skandal u Ukrajini još u novembru, kada je NABU objavio prvi krug snimaka na kojima visoki zvaničnici i njihovi poznanici razgovaraju o velikim provizijama i mitu. Navodni glavni organizator je Timur Mindič, blizak saradnik Zelenskog i suvlasnik predsednikove produkcijske kuće Kvartal 95. U novembru je pobegao u Izrael.

Devet osumnjičenih optuženo je u ovom slučaju. Osim Mindiča, među osumnjičenima su bivši potpredsednik vlade Oleksij Černišov i bivši ministar pravde Herman Haluščenko, koji je ranije te godine bio ministar energetike. Nadalje, postoji više navodnih referenci na bivšeg šefa kabineta predsednika Andrija Jermaka, kao i razgovor u kojem navodno učestvuje Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i bivši ministar odbrane.

Novi krug snimaka, koje su novinari i poslanici dobili bez pristanka biroa, donosi dodatne detalje o višemilionskoj šemi. Ključni deo novih snimaka odnosi se na navodni plan prema kojem su oni koji su navodno izvlačili novac iz ugovora Energoatoma koristili sredstva za finansiranje gradnje luksuznih kuća u elitnom naselju Kozin, nedaleko od Kijeva. Osumnjičeni u slučaju Energoatom navodno su dali novac bivšem potpredsedniku vlade Černišovu za izgradnju luksuznih kuća kraj Kijeva, izvestio je u novembru istraživački projekat Bihus.info, pozivajući se na audio-snimke koje je objavio biro.

- Najviše zabrinjava to što, uprkos reakciji javnosti, nije bilo nikakvog službenog odgovora iz Kabineta predsednika - rekao je za Kijev Independent Jaroslav Jurčišin, poslanik opozicione stranke Holos.

- Osobe koje se pominju na snimkama trebalo bi same da zatraže suspenziju tokom trajanja istrage.

Olena Ščerban, ekspert iz Antikorrupcijskog akcionog centra, takođe je ustvrdila da je Zelenski „trebalo da osigura potpuno transparentnu istragu i smenu svih koji su umešani”.

- To je pitanje političke odgovornosti jer je jasno da govorimo o ljudima kojima predsednik veruje, o njemu lično, o ljudima koje je postavio na funkcije, pa čak i onima kojima je neformalno delegirao moć - rekla je za Kijev Independent.

- Očigledno je da ni Umerov ni bilo ko drugi ne bi slušao Mindiča da nisu razumeli da deluje u skladu sa voljom Zelenskog.

Kabinet predsednika odbio je da komentariše slučaj, a Jermak nije odgovorio na upite za komentar. Umerov je odbacio optužbe za nezakonitosti.

Navodi o mogućoj umešanosti Zelenskog pojavili su se zbog transkripta razgovora između Mindiča i neidentifikovane žene po imenu Natalija, koji se očigledno odnosi na građevinski projekat u Kozinu. Mindič u razgovoru govori Nataliji da bi trebalo da stigne Maks Donec, kojeg su novinari identifikovali kao šefa ličnog obezbeđenja Zelenskog.

Natalija takođe spominje da se gradi ograda između Mindičeve kuće i kuće „Vove” – umanjenice imena Volodimir, što su mnogi protumačili kao referencu na Zelenskog. Prema transkriptu snimaka koji su tužioci čitali na sudskom ročištu prošle godine, Zelenski je tokom razgovora Haluščenka i Mindiča takođe nazvao ministra. Predsednik je navodno uputio poziv nakon što mu je Mindič poslao poruku.

Ako se potvrdi umešanost Zelenskog, otkrića bi mogla da imaju veliki pravni i politički efekat. Aktuelnog predsednika prema ukrajinskom zakonu ne mogu da istražuju organi krivičnog gonjenja, ali može biti opozvan na osnovu dokaza o nezakonitostima. Bivši predsednik može biti predmet istrage i optužnice. Politički analitičar Volodimir Fesenko rekao je za Kijev Independent da bi novi snimci mogli da naštete rejtingu Zelenskog, ali očekuje da će kratkoročni efekat biti ograničen. Mogli bi da imaju veliki uticaj dugoročno ako bude novih optužnica u slučaju Energoatom i ako policija potvrdi ulogu Zelenskog. Tada bi Zelenski mogao da odluči da se neće kandidovati na posleratnim izborima, smatra Fesenko.

Novi snimci takođe sadrže više navodnih referenci na Jermaka. Jermak je pod istragom u slučaju Energoatom, ali još nije optužen. U novembru je podneo ostavku nakon pretresa koje je biro sproveo u njegovim prostorijama. Natalija na snimcima govori Mindiču da se kuća gradi za „Andrija” – što je moguća referenca na Andrija Jermaka. Izvor iz policije rekao je za Kijev Independent da je jedna od luksuznih kuća u Kozinu, finansirana kroz korupcijsku šemu Energoatoma, bila namenjena Jermaku.

Snimci takođe navodno potvrđuju ranije napise Ukrainske pravde da je Vasilij Veselij, pomoćnik uprave državne Sens banke (Sense Bank), bio Jermakov štićenik i imao veliki uticaj u banci. Veselij je ranije negirao optužbe, a Sens banka nije odgovorila na zahtev za komentar. Veselij i Oleksander Cukerman, osumnjičeni u slučaju, više puta spominju razgovore sa „Hirurgom” dok raspravljaju o Sens banci. Veselij takođe kaže da ga „Hirurg treba”. Oleksander Abakumov, detektiv zadužen za slučaj Energoatom, rekao je u martu da se Jermak u NABU-ovim snimcima spominje pod nadimkom „Hirurg”.

Veselij navodno govori Cukermanu i da mora da reši određene pravne probleme vezane za ukrajinsku petrohemijsku kompaniju Karpatnaftohim. Veselijev brat Andrij suvlasnik je te firme. Ukrainska pravda ranije je izvestila da je Jermak navodno preko Vasilija Veselog uticao na Karpatnaftohim. Nova otkrića ponovo su otvorila raspravu o tome hoće li Jermak biti optužen u slučaju Energoatom. Mnogi su očekivali da će Jermak biti optužen nakon pretresa njegovih prostorija u novembru. Međutim, optužnice nisu podignute. Biro i njegovi podržavaoci tvrde da još nema dovoljno dokaza za optužnicu protiv Jermaka. Kritičari, pak, sumnjaju na politički dogovor sa Zelenskim, što biro negira.

Snimci takođe pružaju dodatne dokaze o navodnim vezama između Mindiča i Umerova, jedinog zvaničnika sa snimaka koji je i dalje na funkciji. U transkriptu Mindič i Umerov navodno razgovaraju o odbrambenim ugovorima, uključujući dronove i pancirne prsluke, kadrovskim promenama te mogućoj prodaji udela u proizvođaču dronova Fajer Point stranim investitorima. Mindič takođe govori Umerovu da mu je bio „najugodniji ministar odbrane”, u poređenju sa drugim kandidatima za tu funkciju. Umerova je biro ispitao u slučaju Energoatom još u novembru.

Prema optužbama protiv Mindiča, navodna krivična dela počinio je utičući na Umerova i Haluščenka, bivšeg ministra energetike i pravde. U optužnici se navodi da je Mindič vršio pritisak na Umerova kako bi sklopio ugovor sa izraelskom kompanijom za nabavku pancirnih prsluka. Ugovor je na kraju otkazan jer su zvaničnici Ministarstva odbrane odbili da prihvate pancirne prsluke lošeg kvaliteta. Antikorupcijska komisija ukrajinskog Ministarstva odbrane 29. aprila pozvala je na suspenziju Umerova.

Komisija je navela da je „javnosti predstavljen neproveren, ali verodostojan dokaz o vezama između Mindiča i Umerova” te da bi Umerovljevi postupci mogli da predstavljaju „zloupotrebu položaja i moguće odavanje državnih tajni”. Postoje i zabrinutosti da bi novi snimci mogli da utiču na mirovne pregovore između Ukrajine, SAD-a i Rusije. Umerov predvodi ukrajinski pregovarački tim.

Novi snimci takođe navodno potvrđuju veze između Mindiča i Fajer Pointa. Kijev Independent je još u avgustu izvestio da je Fajer Point predmet korupcijske istrage zbog mogućih veza sa Mindičem, koji je navodno bio stvarni korisnik kompanije. Fajer Point je negirao povezanost sa Mindičem. Na novim snimcima Mindič se navodno žali Umerovu zbog nedovoljnog finansiranja Fajer Pointa. Takođe raspravljaju o prodaji 33 odsto udela u kompaniji stranim investitorima. Umerov navodno pita Mindiča kako da pristupi odlukama vezanim za Fajer Point, pitajući ga „hoće li nama to odgovarati?” tokom razgovora o prodaji.

Antikorupcijska komisija Ministarstva odbrane 29. aprila pozvala je na nacionalizaciju Fajer Pointa nakon novih otkrića. „Prema materijalima dostupnim antikorupcijskim organima, bivši ministar odbrane smatra Timura Mindiča de fakto vlasnikom Fajer Pointa”, navela je komisija. „Svi dostupni podaci snažno sugerišu da je Mindič jedan od stvarnih vlasnika kompanije ili njen jedini krajnji korisnik”.

Snimci takođe pokazuju navodni Mindičev uticaj na promene u vladi. Na novim snimcima Mindič i Umerov razgovaraju o mogućim kandidatima za mesto ministra odbrane, uključujući Denisa Šmihalja.

- To će te samo oslabiti - navodno govori Umerov Mindiču.

- Biće sranje - navodno odgovara Mindič. Razgovaraju i o mogućim zamenama za Oksanu Markarovu, tadašnju ukrajinsku ambasadorku u SAD-u.

Novi transkripti takođe sadrže navodni razgovor između Mindiča i bivšeg pomoćnika Zelenskog Serhija Šefira, kao i reference na razgovore sa zamenikom šefa predsedničkog kabineta Olehom Tatarovom. Tatarov je vrlo kontroverzna figura jer je 2020. optužen za mito, ali su slučaj opstruirali tužioci i sudovi te je zatvoren. I dalje nije jasno da li je Mindičevo mišljenje o promenama u vladi zaista uzeto u obzir. Šmihal je na kraju u julu 2025. zamenio Umerova na mestu ministra odbrane.