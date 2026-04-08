Stari grad
09:00 – 14:00 – Gospodar‑Jevremova: 14
Palilula
06:00 – 09:00 – Naselje Borča: Bratstva i Jedinstva 2G 09:00 – 14:00 – Sime Šolaje: 18‑18A, 27A
Savski venac
09:00 – 12:00 – Mihaila Avramovića: 34‑38A; Naselje Banjica – Flore Sends: 1‑9
09:00 – 13:00 – Luke Ćelovića Trebinjca: 37; Savska: 58‑70
Čukarica
08:30 – 14:00 – Endija Vorhola: 6; Lazarevački Drum: 17‑19, 23‑25; Valjevska: 6‑10
Zemun
08:30 – 12:30 – Cvetna: 1‑1V/2; Petra Kočića: 10; Radoja Dakića: 1‑3V/2, 7‑13; Tošin Bunar: 7‑11; Vrtlarska: 1‑21, 25‑35C
Grocka
08:30 – 15:00 – Naselje Kaluđerica: Đure Đakovića BB, 2‑16, 1‑9, 13‑21B; Radojke Lakić: 41‑43, 47; Ribnička: 2‑20, 1‑35B; Ribnička 1 levi prilaz: 2‑8A, 12‑26, 5‑9; Vladimira Rolovića: 28‑54, 21‑33, 37‑39G
Obrenovac
08:30 – 15:00 – Naselje Mislođin – Kolubarska: 8‑10, 22 Naselje Obrenovac – Zabran: 0‑20G, 26‑32A, 1‑17, 21‑21A, 27A, 61‑61A, 111, 1111 Zabranski put: 2‑2B, 20D‑22M, 26‑1, 9‑13A
