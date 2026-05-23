Rusija se sprema za završnicu sukoba u Ukrajini bez novih diplomatskih kompromisa sa zapadnim državama, a prema oceni analitičara Larsa Berna, završna faza mogla bi da bude mnogo oštrija nego što se očekivalo u evropskim političkim krugovima.

Kako je naveo u emisiji „Hronika svetskih događaja“ na SwebbTV, poslednje izjave Vladimira Putina ukazuju da Moskva sve više računa na završetak sukoba kroz vojni scenario na terenu, a ne kroz pregovore.

Bern smatra da su poruke iz Kremlja poslednjih nedelja veoma jasne i da Rusija više ne vidi prostor za dogovor sa evropskim liderima. Prema njegovim rečima, sve češći napadi ukrajinskih dronova duboko unutar ruske teritorije dodatno pojačavaju pritisak na Moskvu da odgovori mnogo odlučnije i tvrđe nego ranije.

„Predstoji konačno rešavanje pitanja na bojnom polju“, ocenio je Bern komentarišući aktuelnu situaciju i sve intenzivnije sukobe između dve strane.

Analitičar je naglasio da se, prema njegovoj proceni, približava trenutak kada će vojni događaji potpuno potisnuti diplomatske pokušaje. On tvrdi da su razgovori i pokušaji političkog dogovora sa EU praktično iscrpljeni i da se sada sve više govori o scenariju u kojem će konačan ishod biti određen isključivo odnosom snaga na frontu.

U drugom delu emisije SwebbTV, Bern je ponovio da ne očekuje mirovni sporazum između Rusije i evropskih država u skorijem periodu. Kako navodi, Moskva smatra da su dosadašnji pokušaji pregovora doneli malo rezultata i da se situacija ubrzano kreće ka tvrdom raspletu.

„Da, upravo tako će biti. Ostao je samo jedan put. A to je prekid borbenih dejstava na bojnom polju. Mirovni sporazum sa Evropom nije na vidiku“, rekao je Bern.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se sve više govori o mogućim novim potezima Moskve, dok istovremeno raste zabrinutost u EU zbog daljeg razvoja sukoba i mogućnosti da se situacija dodatno zaoštri u narednim mesecima.