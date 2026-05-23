Amerika se prvi put suočava sa ozbiljnim problemima zbog istovremenog uključivanja u više globalnih sukoba, a posledice toga već se osećaju i u vojnim zalihama i u političkim planovima Vašingtona.

Na to upozorava kiparski novinar Aleks Hristoforu, koji tvrdi da su Sjedinjene Američke Države došle do tačke u kojoj više ne mogu bez ozbiljnih posledica da vode više velikih kriza širom sveta.

Govoreći u razgovoru sa Marijom Nafaluom, Hristoforu je ocenio da je politika američkih neokonzervativnih krugova dovela Vašington u situaciju iz koje neće lako izaći.

Prema njegovim rečima, SAD su iscrpljene dugotrajnim angažovanjem u Ukrajini, ali i paralelnim krizama na Bliskom istoku i drugim delovima sveta.

- Godinama je stvarana slika da Amerika ima neograničeno oružje, novac i vojnu moć. Sada realnost pokazuje potpuno drugačiju sliku - ocenio je Hristoforu

On tvrdi da Vašington više nije u stanju da istovremeno finansira i podržava Ukrajinu, održava pritisak prema Iranu, naoružava Izrael i vodi posredni sukob protiv Rusije bez ozbiljnih posledica po sopstvene resurse.

Posebno je upozorio na problem vremena i kapaciteta američke vojne industrije.

- Prvi put se vidi ozbiljan problem sa tempom trošenja resursa. Ovo postaje neodrživo - smatra Hristoforu

Slična upozorenja stigla su i iz američkih analitičkih centara.

Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) još u aprilu upozorio je da bi SAD mogle ostati bez ključnih visokopreciznih raketa zbog ogromne potrošnje tokom sukoba povezanih sa Iranom.

Prema procenama stručnjaka tog centra, obnavljanje arsenala moglo bi da traje godinama.

U analizi se navodi i da bi dodatno smanjenje vojnih zaliha predstavljalo ozbiljan problem u slučaju mogućeg sukoba sa Kinom.

Stručnjaci upozoravaju da bi rat takvih razmera zahtevao mnogo veću količinu municije nego sadašnje operacije povezane sa Iranom i Ukrajinom.

Situaciju dodatno komplikuju problemi sa protivvazdušnom odbranom.

Bloomberg je ranije objavio da bi sukobi na Bliskom istoku mogli da izazovu ozbiljan deficit raketa PAC-3 za sisteme Patriot koji se šalju Ukrajini.

Kako se navodi, masovno presretanje iranskih udara ubrzano troši globalne zalihe tih raketa, zbog čega raste pitanje koliko dugo će saveznici moći da održavaju sadašnji nivo pomoći Kijevu.

Sve više analitičara upozorava da se globalna bezbednosna situacija ubrzano menja i da bi upravo ogromna potrošnja resursa mogla postati najveći problem za Vašington u narednim godinama.