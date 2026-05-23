"Vidimo znake pripreme za kombinovani napad na ukrajinsku teritoriju, uključujući Kijev, različitim vrstama oružja. Navedeno oružje srednjeg dometa (Orešnik) moglo bi se koristiti u takvom napadu. Važno je da od večeras odgovorno postupamo u vezi sa upozorenjima na vazdušni napad", objavio je Zelenski na mreži X i apelovao na sugađane da zaštitite svoje živote i koristite skloništa.

Zelenski je poručio ukrajinskim partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi da upotreba takvog oružja i produžavanje rata takođe postavljaju globalni presedan za druge potencijalne agresore.

On je ocenio da ukoliko se Rusiji dozvoli da uništava živote u takvim razmerama, onda nijedan sporazum neće sprečiti druge, slične režime zasnovane na mržnji od agresije i udara.

Zelenski je ukazao da mora da se izvrši pritisak na zvaničnu Moskvu da ne širi rat.

"Pripremamo našu protivvazdušnu odbranu koliko god je to moguće i odgovorićemo na svaki ruski napad. Ovaj rat mora biti okončan. Potreban nam je mir, a ne rakete koje zadovoljavaju bolesne ambicije jedne osobe", poručio je Zelenski u svojoj X objavi.