"Još dva tela su izvučena iz ruševina. Ukupan broj poginulih je 18, a ranjeno je 60 osoba. Preliminarne procene ukazuju na to da bi još tri osobe mogle biti ispod ruševina", navodi se u saopštenju, prenosi Interfaks.

U noći između 21. i 22. maja ukrajinski dronovi pogodili su univerzitetski objekat i studentski dom Luganskog pedagoškog univerziteta u mestu Starobeljsko.

U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u petak je na zahtev Rusije održana hitna sednica Saveta bezbednosti o pretnjama međunarodnom miru i bezbednosti nakon ukrajinskog napada dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti koju kontroliše Ruska Federacija.