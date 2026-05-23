Prava politička drama trese Izrael nakon informacija da američki predsednik Donald Tramp razmatra privremeni sporazum sa Iranom koji izraelski zvaničnici ocenjuju kao „veoma loš” i opasan po bezbednost države.

Prema pisanju izraelskog Kanala 12, premijer Benjamin Netanjahu večeras hitno saziva koalicione partnere i šefove izraelskih bezbednosnih službi kako bi razgovarali o detaljima sporazuma koji se priprema između Vašingtona i Teherana.

Izraelski mediji navode da u Tel Avivu raste ozbiljna zabrinutost jer bi uslovi sporazuma mogli biti izuzetno nepovoljni za Izrael.

Kako prenosi Times of Israel, američki izaslanik Stiv Vitkof navodno snažno pritiska Trampa da prihvati dogovor sa Iranom i da spreči nastavak sukoba po svaku cenu.

Izraelski zvaničnici smatraju da bi takav sporazum predstavljao „veoma veliki problem” i da bi bio potpuno suprotan ranijim tvrdim porukama koje su javno slali i Netanjahu i Tramp.

Prema navodima medija, predloženi dogovor uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u zamenu za finansijske ustupke Iranu, dok bi pitanja iranskog nuklearnog programa i zaliha obogaćenog uranijuma bila ostavljena za kasnije pregovore.

Posebnu nervozu u Izraelu izaziva činjenica da balistički program Irana navodno uopšte nije obuhvaćen sporazumom.

Iako pojedini izvori tvrde da između Trampa i Netanjahua postoji bliska koordinacija, drugi navode da je izraelski premijer praktično isključen iz ključnih pregovora između SAD i Irana.

Sam Tramp ranije je izjavio da je Netanjahu „u dilemi” oko mogućeg sporazuma, ali je odbacio tvrdnje da bi izraelski premijer bio zabrinut zbog lošeg dogovora.

Zvanični tekst sporazuma još nije objavljen, iako su pojedini mediji već objavili navodne nacrte dokumenta.

Sa druge strane, iranski zvaničnici tvrde da bi memorandum podrazumevao postepeno otvaranje Ormuskog moreuza, deblokadu iranskih sredstava i nastavak pregovora o konačnom sporazumu.