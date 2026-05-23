Premijer Slovačke Robert Fico žestoko je reagovao na ideju ubrzanog približavanja Ukrajine Evropskoj uniji i upozorio da bi takav potez mogao potpuno da uruši kredibilitet Brisela prema državama koje godinama čekaju članstvo.

Fico je komentarisao navode nemačkog lista „Frankfurter algemajne cajtung“ prema kojima nemački kancelar Fridrih Merc razmatra model po kojem bi Ukrajina dobila status „pridruženog člana“ Evropske unije, uz mogućnost da se na Kijev proširi i evropska obaveza uzajamne odbrane.

– Politički ubrzano članstvo zemlje koja za to nije spremna izaziva brojna pitanja – rekao je Fico u video-obraćanju objavljenom na Fejsbuku.

Slovački premijer poručio je da brojne države godinama prolaze kroz teške reforme i političke žrtve kako bi se približile članstvu u Evropskoj uniji, dok bi Ukrajina sada mogla da dobije privilegovan status preko reda.

Posebno je pomenuo Srbiju, Crnu Goru i Albaniju.

– Šta ćemo reći Crnoj Gori, Albaniji i posebno Srbiji? Da li ćemo njih primiti pre nego što Ukrajina dobije neverovatne evropske privilegije? Ili će im Brisel pokazati srednji prst? – rekao je Fico.

On je ocenio da Ukrajina trenutno nije spremna za članstvo u Evropskoj uniji i dodao da nije jasno ni šta bi Kijev mogao da ponudi zauzvrat za takav poseban status.

Fico je postavio i pitanje da li bi Ukrajina, ukoliko dobije privilegije od EU, bila spremnija na mirovne pregovore i eventualne ustupke u odnosima sa Rusijom.

Njegove izjave izazvale su veliku pažnju u evropskoj javnosti jer dolaze u trenutku kada se u Briselu sve glasnije govori o novim modelima približavanja Ukrajine Evropskoj uniji uprkos ratu i nerešenim političkim pitanjima.