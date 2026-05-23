Nešto pre 22 sata policija je uspostavila potpunu kontrolu na ulicama i rasterala nasilnike.

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, policija je potisla blokadere prema Slaviji.

Blokaderi su nakon skupa na Slaviji počeli da napadaju pripadnike policije!

Oni prema policiji bacaju baklje i topovske udare! Sve vreme brutalno vređaju policiju.

Oni su uništili i ogradu kod Andrićevog venca.

Blokaderi nastaljvljaju sa napadima na policiju, koja je rasporedila više kordona.

Policija je napadnuta i ispred Pionirskog parka.

Ovako je počeo napad blokadera na policiju kod Andrićevog venca.

Divljanje su blokaderi nastavili i u Ulici kralja Milana.

Blokaderi su lomili asfalt i betonske konstrukcije kako bi napadali policiju.

Nakon toga su napali policiju kamenicama!

Kod Vukovog spomenika policija je privela jednog od nasilnika.

.

Završen skup na Slaviji

Oko 20 sati završen je skup blokadera na Slaviji.

Saobraćaj na Slaviji je obustavljen.

MUP objavio procenu

"Na ovom skupu je prisutno oko 34.300 ljudi," rečeno je na konferenciji MUP-a Srbije.

Blokaderi vređaju policiju

Grupa blokadera upućuje jezive uvrede pripadnicima policije.

Slavija 17.30 - slika iz drona

U 17.30 sati snimak iz drona jasno pokazuje koliko je ljudi na Slaviji.

Prebojano je tačno 25.259 ljudi.

Blokaderi uništili kancelariju EXPO-a

Nasilni blokaderi uništili su kancelariju EXPO-a.

Severina podržala blokadere

Hrvatska pevačica ponovo je podržala blokadere u rušenju Srbije.

Novinar "Informer TV" brutalno napadnut

Grupa "nobelovaca" blokadera brutalno je napala reportera televizije Informer Vladimira Savića.

Samo za "odabrane novinare"

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, nije svim novinarima dozvoljeno da prate skup na Slaviji.

"Samo određenim novinarima je dozvoljeno da prate skup. Ostali ne mogu da priđu. Sve je ograđeno," javlja naš reporter.

Iako su blokaderi danima pompezno najavljivali "masovno okupljanje" i "istorijski skup", snimci dron kamere Informer TV pokazali su potpuno drugačiju sliku sa terena.

Umesto ogromne mase ljudi i, kako su tvrdili, "rekordnog odziva", na ulicama se okupio znatno manji broj blokadera.

Ni dva sata pred protest gotovo da nema nigde nikoga, a narod je izabrao mir i stabilnost. Uverite se i sami na fotografijama u nastavku:

Podsetimo, pijani i drogirani blokaderski bajkeri izazvali su danas tešku saobraćajnu nesreću u Beogradu.

Štimac stigao na blokaderski skup.