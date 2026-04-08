Kako je navedeno, detektovano je lansiranje raketa iz oblasti Vonsan u Severnoj Koreji oko 8.50 časova po lokalnom vremenu. Preletele su oko 240 kilometara, prenosi Jonhap. To je bio četvrti potvrđeni put da je Pjongjang lansirao balističke rakete ove godine.

"Naša vojska pažljivo prati različite poteze Severne Koreje u okviru snažne zajedničke odbrambene strukture Južne Koreje i SAD i održava kapacitete i raspored da odgovori na svaku provokaciju na nadmoćan način", saopštio je Združeni generalštab, dodajući da su južnokorejske i američke obaveštajne vlasti pratile kretanje lansiranja i blisko razmenjivale relevantne informacije.

Lansiranje se dogodilo samo dan nakon što je Severna Koreja ispalila neidentifikovani projektil iz oblasti Pjongjanga, što je još uvek predmet analize. Projektil, za koji se veruje da je lansiran u utorak ujutru, nestao je ubrzo nakon što je ispaljen, pa se pretpostavlja da je to bilo neuspešno, navodi Jonhap.

Uzastopna lansiranja usledila su nakon što je predsednik Južne Koreje Li Džae Mjung rekao da žali zato što su pojedinci uputili dronove iz pravca Južne Koreje prema svom severnom susedu. Na sastanku kabineta, Li je rekao da su incidenti izazvali nepotrebne vojne tenzije sa Pjongjangom. Nekoliko sati nakon Lijevih izjava, Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, izdala je saopštenje u kojem se navodi da je severnokorejski šef države ocenio da je Li pokazao da ima "iskren stav i da je širokih pogleda".

Ipak, upozorila je Seul da "treba da zaustavi svaku nepromišljenu provokaciju" protiv Pjongjanga i "uzdrži se od svakog pokušaja kontakta, umesto da samo govori o najvećoj važnosti mira i bezbednosti".

(Tanjug)