Američki predsednik Donald Tramp ponovo je podigao tenzije na globalnoj sceni nakon što je otvoreno zapretio Iranu i poručio da su šanse za sporazum između Vašingtona i Teherana „tačno 50:50“.

Kako prenose američki mediji, Tramp je poručio da bi Sjedinjene Američke Države mogle potpuno da „sravne Iran sa zemljom“ ukoliko pregovori ne daju rezultat, dok istovremeno tvrdi da i dalje postoji mogućnost za dogovor.

Novinar portala Aksios Barak Ravid objavio je na mreži Iks da je Tramp rekao kako će verovatno već do nedelje doneti odluku da li će nastaviti ratnu opciju ili će pokušati da postigne sporazum sa Teheranom.

Prema tim navodima, Tramp će se tokom dana sastati sa svojim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom kako bi razmotrili najnoviji odgovor Irana, a očekuje se i prisustvo potpredsednika Džej Di Vansa.

– Mislim da će se dogoditi jedna od dve stvari: ili ću ih pogoditi jače nego ikada ranije ili ćemo potpisati dobar sporazum – rekao je Tramp, prenosi Aksios.

Američki predsednik je istakao da bi prihvatio samo sporazum koji uključuje ključna pitanja poput obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih nuklearnih zaliha.

Istovremeno je priznao da u Vašingtonu postoje različita mišljenja – dok jedni insistiraju na dogovoru, drugi smatraju da treba nastaviti sa pritiscima i ratnom politikom prema Iranu.

Tramp je odbacio tvrdnje da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zabrinut zbog mogućeg sporazuma koji ne bi bio dovoljno povoljan za Izrael.

U međuvremenu, američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je ostvaren „određeni napredak“ u pregovorima između Vašingtona i Teherana i nagovestio da bi SAD uskoro mogle da izađu sa važnim saopštenjem.

– Postoji mogućnost da ćemo, bilo kasnije danas, sutra ili za nekoliko dana, imati nešto da saopštimo – rekao je Rubio tokom posete Nju Delhiju.

Sa druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei saopštio je da Iran trenutno finalizuje memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Ipak, uprkos signalima o mogućem dogovoru, Trampove reči o „sravnjivanju Irana sa zemljom“ izazvale su veliku pažnju širom sveta i dodatno pojačale strah od nove velike eskalacije na Bliskom istoku.