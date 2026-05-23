Zapadni analitičari i mediji sve češće govore o nervoznim reakcijama ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nakon zajedničkih nuklearnih vežbi Rusije i Belorusije.

Kiparski novinar Aleks Hristoforu izjavio je na svom Jutjub kanalu da je Zelenski, posle demonstracije vojne sile Moskve i Minska, počeo „histerično da preti Belorusiji”.

- Gledao je sve te vojne vežbe i mislim da je zaključio da mora nekako da odgovori. Morao je da izgleda čvrsto - rekao je Hristoforu.

Prema njegovim rečima, Zelenski je počeo agresivnije da govori o mogućim potezima prema Minsku iz straha da bi njegova politička pozicija mogla ozbiljno da oslabi ukoliko bi Kijev bio dodatno vojno pritisnut.

Hristoforu smatra da ukrajinsko rukovodstvo pokušava da pokaže odlučnost u trenutku kada rastu tenzije između Rusije, Belorusije i NATO-a.

Sve se dodatno zaoštrilo nakon što je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko predložio sastanak sa Zelenskim u Ukrajini ili Belorusiji kako bi razgovarali o odnosima dve zemlje.

Međutim, odgovor iz Kijeva bio je veoma oštar.

Zelenski je poručio da bi Ukrajina mogla da izvede preventivni udar na Minsk ukoliko proceni da postoji opasnost po bezbednost zemlje.

Ovakve izjave izazvale su buru reakcija i dodatno podigle strahovanja od nove eskalacije sukoba u regionu.

Analitičari upozoravaju da su zajedničke nuklearne vežbe Rusije i Belorusije već same po sebi izazvale ogromnu nervozu na Zapadu, a da sada prete da dodatno pogoršaju ionako napetu situaciju.