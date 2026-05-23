Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf rekao je danas, nakon sastanka sa načelnikom generalštaba pakistanske vojske Asimom Munirom u Teheranu, da je Iran tokom primirja obnovio svoje oružane snage.

"Iranske oružane snage iskoristile su period primirja za obnovu i ako američki predsednik Donald Tramp ponovo pokrene rat to će sigurno biti teže za Ameriku nego prvog dana rata", rekao je on.

Kalibaf je poručio da Iran neće odustati od svojih nacionalnih prava, posebno zato što, kako je naveo, Sjedinjene Američke Države nisu pokazale "pošten odnos i ne može im se verovati".

Naveo je da je Iran hrabro i sa autoritetom branio svoju zemlju na bojištu, kao i da će nastaviti da odlučno brani svoja legitimna prava na diplomatskom frontu, prenela je iranska agencija Mehr.

"Vojnici znaju vrednost mira bolje od drugih, ali nikada neće dozvoliti da se dostojanstvo i prava njihove zemlje gaze", rekao je Kalibaf.

Munir je izjavio je da vlada i narod Pakistana imaju najbolje želje i mole se za budućnost Iranaca i izrazio zadovoljstvo što Iranom "u ovom trenutku upravljaju inteligentni ljudi sa širokom vizijom".

Munir se prethodno sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem i predsednikom Masudom Pezeškijanom.