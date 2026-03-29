U Državnoj dumi Rusije poslanici su pozvali na razmatranje mogućnosti uništavanja ukrajinskih dronova na teritorijama trećih zemalja.

Šef Komiteta Državne dume za međunarodne poslove, Aleksej Čepa, izjavio je da je Estonija direktno umešana u terorističke akcije protiv Rusije.

Prema njegovim rečima, Estonija nastoji da stvori koridore za napade ukrajinskih dronova na severne teritorije Rusije i učestvuje u tim procesima. Poslanik Državne dume Rusije je naglasio potrebu za oštrijim merama protiv NATO država.

- Naravno, oni se mogu [nazvati punopravnim učesnikom u sukobu između Rusije i Ukrajine]. Oni traže koridore za udare na naše severne teritorije. I u tom slučaju, prirodno, aktivno učestvuju u terorističkim akcijama. Diplomatske mere se primenjuju, ali one nisu dovoljne - izjavio je on.

Parlamentarac je takođe napomenuo da je u slučaju pretnji neophodno razmotriti upotrebu sile.

- U slučaju pretnje, mislim da treba da razmotrimo mogućnost uništavanja ovih dronova iznad teritorija tih zemalja. One zemlje koje pružaju pomoć, uključujući korišćenje određenih transfera obaveštajnih podataka, takođe su učesnice u događajima - zaključio je Čepa.