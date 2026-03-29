Porodica šesnaestogodišnjeg Luke Tomića iz Brčkog i dalje traži pravdu za njegovu smrt. Tragedija koja je u početku okarakterisana kao nesrećan slučaj danas otvara ozbiljna pitanja o radu institucija i verodostojnosti dokaza. Dok pravosuđe izriče blage kazne, porodica ukazuje na brojne nelogičnosti i zahteva potpunu istinu o kobnom danu.

Tri godine su prošle od ubistva Luke Tomića. Toliko dugo i njegova majka Aleksandra, kako kaže, traga za istinom. Tvrdi da njen sin nije ubijen iz nehata: „Moj Luka je ubijen namerno, i to znamo od prvog dana.“

Prema prvobitnoj presudi, Luka je ubijen iz vazdušne puške u stanu svog tek punoletnog druga, u prisustvu još jedne maloletne osobe. Utvrđeno je da je jedan od njih pucao, a slučaj je okarakterisan kao ubistvo iz nehata, sa izrečenom sankcijom vaspitne mere.

„Pojačan nadzor nadležnog organa socijalnog staranja – iz člana 39. Zakona o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku Brčko distrikta BiH“, navodi presuda.

Veštačenjem su na pušci pronađeni DNK tragovi obojice mladića, a advokat porodice Tomić tvrdi da su iskazi mladića o tragičnom događaju kontradiktorni. U stanu u kojem je ugašen jedan mladi život pronađen je i pancir, što je za advokata ključni dokaz koji su istražni organi, kako tvrdi, svesno ili nesvesno zanemarili.

„Neshvatljivo je da ga niko nije uzeo da utvrdimo DNK, ko je oblačio pancir, ko ga je držao, jer taj pancir krije tajnu. Neshvatljivo je da su Policija, Tužilaštvo, Sud, tako značajan dokaz zanemarili“, kaže Duško Tomić.

Brojne su nelogičnosti i u samoj presudi. Dok psihološki nalazi osumnjičenog opisuju kao emocionalno hladnu osobu, sud u obrazloženju navodi i elemente koji ga prikazuju kao prijateljski nastrojenu osobu, ističući njegovo navodno prijateljstvo i ljubav prema žrtvi.

„Na ovom tragičnom događaju pali su Tužilaštvo, Policija i Sud… Jer ovo što se uradilo pokazuje da nam je nivo, razina, pravosuđa u Brčkom na nuli“, ističe Duško Tomić.

Zbog ovih i drugih navoda, Apelacioni sud je naložio ponovno suđenje.

Jasmin Suljić, sekretar Tužilaštva Brčko distrikta BiH, pojašnjava: „U mesecu februaru izvršena je radnja dokazivanja, koja se odnosi na izvođenje ponovne rekonstrukcije, tako da evo sudski postupak je u toku, i može se u nekom narednom periodu, nakon okončanja dokaznog postupka, očekivati donošenje nove odluke prvostepenog suda u ovom predmetu.“

Porodica ponavlja da želi samo jedno, a to je istina o sudbini njihovog sina.

Aleksandra Tomić kaže: „Ja želim da odgovara za ubistvo mog sina.“

